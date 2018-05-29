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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Реструктуризация позволит Arecont Vision остаться на рынке видеонаблюдения


29.05.2018

Практически всё имущество компании Arecont Vision будет продано фонду Turnspire Capital Partners за $10 млн. Соглашение об этом заключено на основании главы 11 американского Закона о банкротстве. Она позволяет провести все изменения, необходимые для того, чтобы сохранить компанию и позволить ей работать дальше.

Глава 11 Закона США о банкротстве описывает реструктуризацию компании, попавшей в сложное положение. Она избавляет её от худших вариантов — ликвидации или реорганизации. Согласно главе 11, замораживаются выплаты долгов компании, а её руководство продолжает работать и вправе совершать любые действия по текущему управлению всеми процессами, однако не может выходить за их пределы без решения суда.

Продажа имущества Arecont Vision фонду Turnspire, который специализируется на выводе компаний из сложного финансового положения, состоится 5 июля. По закону она должна пройти в форме аукциона — любой желающий вправе принять в нём участие и предложить более выгодные условия. Известно, однако, что соглашение — результат прошедших ранее переговоров с сотней возможных покупателей. Следовательно, появление второго претендента на покупку маловероятно.

Сотрудники компании сохранят свои рабочие места, а обслуживание заказчиков продолжится. Компания получит новых собственников и новый Совет директоров.

Сложности в работе компании Arecont Vision начались, по мнению экспертов, из-за пресловутого снижения цен у китайских производителей. Затем последовали наложившиеся на это управленческие ошибки и заём в $80 млн в 2014 году. Под бременем таких обстоятельств начались попытки продать компанию. В октябре 2017 года китайская компания NetPosa Technologies собиралась заплатить за неё $ 170 млн, то есть в 17 раз больше, чем потратит фонд Turnspire, но сделка не состоялась.

В апреле 2018 года свои посты покинули основатели компании Владимир Березин и Михаил Каплинский. Долг компании Arecont Vision составляет в настоящее время примерно $73 млн, однако теперь он заморожен. Это позволит ей делать новые инвестиции в развитие передовых технологий.

Вариант с покупкой имущества фондом Turnspire позволит компании, как рассчитывает её руководство, сохраниться, выполнять свои обязательства и продолжить развитие.

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Компания:  Arecont Vision

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