Arecont Vision развивает тестовую лабораторию MegaLab

Компания Arecont Vision объявила о том, что началось третье расширение её лаборатории MegaLab. Эта мера позволит укрепить сотрудничество компании с её партнёрами, продукция которых проходит в лаборатории тестирование на эффективность совместной работы с IP-камерами Arecont Vision.

Лаборатория MegaLab, расположенная в Глендэйле, пригороде Лос-Анджелеса, оборудована по последнему слову техники. Здесь установлены многоядерные сервера Xeon, к которым подключены более 120 IP-камер к Arecont Vision.

Партнёры компании Arecont Vision проверяют в лаборатории MegaLab работу своих продуктов в сочетании с IP-камерами Arecont Vision. Важнейшие виды этих продуктов — сетевые видеорегистраторы и программное обеспечение систем видеонаблюдения. Кроме того, тестировать в лаборатории можно сетевое оборудование, устройства для хранения данных, средства информационной безопасности и другие системы. Организационно MegaLab является частью «Технологической партнёрской программы» (Technology Partner Program, TPP) компании Arecont Vision.

В настоящее время лаборатория MegaLab тесно интегрирована с лабораторией Quality Assurance (QA), которая отвечает в структуре компании Arecont Vision за качество выпускаемой продукции. В своей работе команда лаборатории Quality Assurance использует информацию, получаемую из лаборатории MegaLab. Вопросы совместной работы оборудования и ПО от партнёров компании Arecont Vision рассматриваются при подготовке IP-камер к запуску в серийное производство.

Центр технической помощи (Technical Assistance Center, TAC) компании Arecont Vision также взаимодействует с лабораторией MegaLab. Совместная работа этих подразделенийпомогает разрешать сложные вопросы, связанные с техподдержкой IP-камер, установленных на объектах.

Лаборатория MegaLab основана в 2008 году. В настоящее время она обеспечивает широкий спектр исследований и тестов. Лаборатория работает круглосуточно, а её мощности позволяют, в случае необходимости, увеличить число установленных IP-камер со 120 до 500. Для партнёров участие в работе лаборатории MegaLab является свободным.

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Компания: Arecont Vision

