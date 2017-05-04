 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Книжная полка профессионала в безопасности
Газета "Security News" / Статьи по системам безопасности / Избранное / Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)

Дроны: найти и обезвредить (часть 1)


04.05.2017

Бум беспилотных летательных аппаратов затронул и индустрию безопасности. Вполне возможно, что вскоре появится спрос на решения по организации «малой противовоздушной обороны» объектов. Информационное агентство «Безопасность Сегодня» представляет обзор технологий обнаружения и обезвреживания БПЛА.

Дроны стремительно перестают быть экзотикой: не слишком навороченный «бытовой» беспилотник можно приобрести лишь за несколько сотен долларов. Нижняя ценовая граница аппаратов с возможностью программирования полётных планов неуклонно снижается — в основном благодаря активности китайских производителей, наводняющих североамериканский и европейский рынки своей продукцией. В связи с этим всё более вероятными — то есть, приемлемыми для потенциальных злоумышленников — становятся криминальные сценарии с использованием дронов. Веб-обзор, подготовленный информационным агентством «Безопасность Сегодня», поможет сформировать адекватный подход к проблемам защиты объектов от воздействия БПЛА.

Способы обнаружения дронов

«Ручное» наблюдение. Отдельный воздушный дозорный с биноклем на рядовом объекте — пожалуй, излишество. Однако периодическую оценку обстановки над территорией вполне можно доверить патрульным или вахтенным.

В принципе, воздушную тревогу может объявить и оператор системы видеонаблюдения. Однако видеоаналитика позволяет решить эту задачу более эффективно. Одного лишь обнаружения воздушных целей здесь недостаточно: необходимо, чтобы система была способна отличить дрон от птицы — по характеру движения и траектории полёта. А в британской специализированной «противодроновой» системе AUDS воздушные цели параллельно ведутся телевизионной и тепловизионной камерами.

Автоматический аудиомониторинг на предмет обнаружения БПЛА был заявлен американскими разработчиками несколько лет назад. Имеется и обширная база данных «звуковых отпечатков» по моделям дронов. Однако практика показала, что эти отпечатки весьма легко замаскировать, к примеру, простой модификацией лопастей винтов. Аудиомониторинг существенно осложняется при высоком уровне фоновых шумов на объекте — как естественных, так и техногенных.

Присутствие беспилотника возможно обнаружить также путём мониторинга радиоканалов, используемых для связи аппарата с оператором — чаще всего в диапазонах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Более простые модели БПЛА можно обнаружить и обычным сканированием сетей Wi-Fi: аппараты передают по сети свои идентификаторы SSID и уникальные MAC-адреса.

Традиционная радиолокация не позволяет обнаруживать дроны обычных размеров — в частности, квадрокоптеры бытового класса. Здесь могут применяться микроволновые радары, например, Blighter B400, способный засекать низколетящие цели относительно небольших размеров.

Обнаружить дрон над объектом — это ещё не всё. Оценить уровень угрозы и определить, от кого конкретно она исходит, куда сложнее. Здесь нет опознавательных знаков, систем распознавания «свой-чужой» и прочих удобств большой авиации. Действия службы охраны по обнаружении беспилотника в небе над объектом, по идее, должны быть прописаны в плане обеспечения безопасности. Однако, чтобы сформировать адекватные планы и инструкции, необходимо опираться на опыт. То есть, на уже реализованные сценарии нападений и «разборы полётов». Несмотря на то, что прецедентов применения дронов в злонамеренных целях накопилось немало, до серьёзной систематизации этого опыта пока ещё не дошло.

Как обезвредить беспилотник

Нейтрализация БПЛА может быть мягкой, без нанесения физического ущерба аппарату, и жёсткой, предполагающей полное либо частичное уничтожение дрона. Второй вариант ведёт к падению обломков аппарата на землю, то есть, связан с дополнительными рисками принести вред чьему-либо здоровью либо собственности. Необходимо принимать во внимание и то, что дрон сам по себе является объектом собственности, и к тому же суд может признать уничтожение БПЛА непропорциональной мерой. В США дроны весом свыше 25 килограммов формально подпадают под категорию воздушных судов, и сбить такой аппарат является федеральным преступлением (до 20 лет тюремного заключения).

Самые очевидные способы обезвредить дрон сводятся к баллистике: летательный аппарат можно попытаться сбить. Для прерывания полёта большинству моделей достаточно лишь слегка погнуть одну из лопастей винтов. Для борьбы с БПЛА может применяться огнестрельное и пневматическое оружие. На рынке появились даже специальные боеприпасы, однако бывалые охотники утверждают, что для этих целей пригодна и обычная каменная соль. Рекламируется устройство, выстреливающее сеть со специальным парашютом, который замедляет падение «пойманного» дрона на землю. В ход могут пойти также всевозможные катапульты, арбалеты, даже рогатки. И это далеко не весь зенитный арсенал: например, в YouTube есть видеосвидетельство использования для борьбы с дроном... пожарного ствола.


Меткий выстрел с земли — и полёт прерван


Противодроновая система Skywall — базука, стреляющая сетью


Американский пожарный, стоя на балконе горящего дома,
пытается сбить назойливый репортёрский дрон мощной струёй воды.

Помешать полёту дрона может и направленное излучение. В США существуют армейские лазеры ADAM и HEL MD мощностью в несколько десятков киловатт, предназначенные в том числе и для борьбы с БПЛА. Российская корпорация «Ростех» разработала СВЧ-пушку, способную разогнать целую стаю дронов: электроника летательных аппаратов бессильна против мощного пучка микроволн. Существует корейская разработка, использующая звуковые волны для дезориентации дронов: аудиоволны определённых частот мешают работе гироскопов. Для подавления управляющих сигналов (радиочастотного, 3G/4G, Wi-Fi и GPS) используется радиоизлучение — такого рода устройства известны под названием «джамеры». Федеральные силовые агентства США используют для физического перехвата дронов мощные джамеры DroneDefender; система эта прерывает и передачу управляющих сигналов, и ориентацию аппарата по GPS.

Существует немало способов перехвата управления беспилотниками. В бытовых аппаратах, управляемых по Wi-Fi, сеть зачастую не защищена вовсе; в данном случае «увести» обнаруженный в воздухе дрон — лишь вопрос сноровки. Над раскодированием защищённых протоколов связи активно работают хакеры. В сети Интернет открыто публикуются методики и софт для перехвата управления дронами различных моделей — к примеру, Proto X и Parrot. Протокол DSMx, используемый в целом ряде моделей БПЛА, имеет трудноустранимую уязвимость, которую использовали разработчики из компании TrendMicro в своём решении Icarus. Дроны, использующие спутниковую связь, могут быть перехвачены при помощи российской программы SkyGrabber, позволяющей фильтровать потоки данных в спутниковых каналах.

Если для управления полётами используются облачные сервисы, становится возможным подавление активности БПЛА программным путём. В США ведётся разработка системы геофенсинга для управляющих приложений, вводящей ограничения на уровне навигационных приложений. В проекте участвуют крупный производитель бытовых беспилотников и две компании-поставщика облачных сервисов. Официальная задача системы — предотвратить несанкционированный доступ дронов в зону лесных пожаров, где беспилотники являются серьёзной помехой полётам пожарной авиации. А сингапурские учёные, ведущие разработку системы управления движением дронов, подошли к задаче более комплексно: для обеспечения безопасности трафика БПЛА они предлагают организовать ряд специализированных координационных станций.

(продолжение следует)

Количество показов: 563
Компания:  ИА Безопасность Сегодня

Последние публикации компании:

Новости
Статьи
Передний край

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Анализ потоков покупателей в ритейле

Две новых IP-камеры для ритейла выпустила компания Hanwha Techwin в сотрудничестве с компанией Facit, разработчиком ПО. Одна новинка строит тепловую карту присутствия покупателей в торговом зале, другая — подсчитывает людей, пересекающих линию.

Face Detection — технология обнаружения лица человека
Face Detection - технология обнаружения лица человека
При настройке системы видеонаблюдения на автоматическую реакцию на тревожные события одним из наиболее эффективных инструментов может стать обнаружение лица человека в кадре. Компания Hanwha Techwin встраивает функцию Face Detection в выпускаемые ею камеры.

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.



Hits 47430868
15568
Hosts 4379751
904
Visitors 8055574
2328

65

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582