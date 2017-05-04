Дроны: найти и обезвредить (часть 1)

Бум беспилотных летательных аппаратов затронул и индустрию безопасности. Вполне возможно, что вскоре появится спрос на решения по организации «малой противовоздушной обороны» объектов. Информационное агентство «Безопасность Сегодня» представляет обзор технологий обнаружения и обезвреживания БПЛА.

Дроны стремительно перестают быть экзотикой: не слишком навороченный «бытовой» беспилотник можно приобрести лишь за несколько сотен долларов. Нижняя ценовая граница аппаратов с возможностью программирования полётных планов неуклонно снижается — в основном благодаря активности китайских производителей, наводняющих североамериканский и европейский рынки своей продукцией. В связи с этим всё более вероятными — то есть, приемлемыми для потенциальных злоумышленников — становятся криминальные сценарии с использованием дронов. Веб-обзор, подготовленный информационным агентством «Безопасность Сегодня», поможет сформировать адекватный подход к проблемам защиты объектов от воздействия БПЛА.

Способы обнаружения дронов

«Ручное» наблюдение. Отдельный воздушный дозорный с биноклем на рядовом объекте — пожалуй, излишество. Однако периодическую оценку обстановки над территорией вполне можно доверить патрульным или вахтенным.

В принципе, воздушную тревогу может объявить и оператор системы видеонаблюдения. Однако видеоаналитика позволяет решить эту задачу более эффективно. Одного лишь обнаружения воздушных целей здесь недостаточно: необходимо, чтобы система была способна отличить дрон от птицы — по характеру движения и траектории полёта. А в британской специализированной «противодроновой» системе AUDS воздушные цели параллельно ведутся телевизионной и тепловизионной камерами.

Автоматический аудиомониторинг на предмет обнаружения БПЛА был заявлен американскими разработчиками несколько лет назад. Имеется и обширная база данных «звуковых отпечатков» по моделям дронов. Однако практика показала, что эти отпечатки весьма легко замаскировать, к примеру, простой модификацией лопастей винтов. Аудиомониторинг существенно осложняется при высоком уровне фоновых шумов на объекте — как естественных, так и техногенных.

Присутствие беспилотника возможно обнаружить также путём мониторинга радиоканалов, используемых для связи аппарата с оператором — чаще всего в диапазонах 2,4 ГГц и 5,8 ГГц. Более простые модели БПЛА можно обнаружить и обычным сканированием сетей Wi-Fi: аппараты передают по сети свои идентификаторы SSID и уникальные MAC-адреса.

Традиционная радиолокация не позволяет обнаруживать дроны обычных размеров — в частности, квадрокоптеры бытового класса. Здесь могут применяться микроволновые радары, например, Blighter B400, способный засекать низколетящие цели относительно небольших размеров.

Обнаружить дрон над объектом — это ещё не всё. Оценить уровень угрозы и определить, от кого конкретно она исходит, куда сложнее. Здесь нет опознавательных знаков, систем распознавания «свой-чужой» и прочих удобств большой авиации. Действия службы охраны по обнаружении беспилотника в небе над объектом, по идее, должны быть прописаны в плане обеспечения безопасности. Однако, чтобы сформировать адекватные планы и инструкции, необходимо опираться на опыт. То есть, на уже реализованные сценарии нападений и «разборы полётов». Несмотря на то, что прецедентов применения дронов в злонамеренных целях накопилось немало, до серьёзной систематизации этого опыта пока ещё не дошло.

Как обезвредить беспилотник

Нейтрализация БПЛА может быть мягкой, без нанесения физического ущерба аппарату, и жёсткой, предполагающей полное либо частичное уничтожение дрона. Второй вариант ведёт к падению обломков аппарата на землю, то есть, связан с дополнительными рисками принести вред чьему-либо здоровью либо собственности. Необходимо принимать во внимание и то, что дрон сам по себе является объектом собственности, и к тому же суд может признать уничтожение БПЛА непропорциональной мерой. В США дроны весом свыше 25 килограммов формально подпадают под категорию воздушных судов, и сбить такой аппарат является федеральным преступлением (до 20 лет тюремного заключения).

Самые очевидные способы обезвредить дрон сводятся к баллистике: летательный аппарат можно попытаться сбить. Для прерывания полёта большинству моделей достаточно лишь слегка погнуть одну из лопастей винтов. Для борьбы с БПЛА может применяться огнестрельное и пневматическое оружие. На рынке появились даже специальные боеприпасы, однако бывалые охотники утверждают, что для этих целей пригодна и обычная каменная соль. Рекламируется устройство, выстреливающее сеть со специальным парашютом, который замедляет падение «пойманного» дрона на землю. В ход могут пойти также всевозможные катапульты, арбалеты, даже рогатки. И это далеко не весь зенитный арсенал: например, в YouTube есть видеосвидетельство использования для борьбы с дроном... пожарного ствола.



Меткий выстрел с земли — и полёт прерван



Противодроновая система Skywall — базука, стреляющая сетью



Американский пожарный, стоя на балконе горящего дома,

пытается сбить назойливый репортёрский дрон мощной струёй воды.

Помешать полёту дрона может и направленное излучение. В США существуют армейские лазеры ADAM и HEL MD мощностью в несколько десятков киловатт, предназначенные в том числе и для борьбы с БПЛА. Российская корпорация «Ростех» разработала СВЧ-пушку, способную разогнать целую стаю дронов: электроника летательных аппаратов бессильна против мощного пучка микроволн. Существует корейская разработка, использующая звуковые волны для дезориентации дронов: аудиоволны определённых частот мешают работе гироскопов. Для подавления управляющих сигналов (радиочастотного, 3G/4G, Wi-Fi и GPS) используется радиоизлучение — такого рода устройства известны под названием «джамеры». Федеральные силовые агентства США используют для физического перехвата дронов мощные джамеры DroneDefender; система эта прерывает и передачу управляющих сигналов, и ориентацию аппарата по GPS.

Существует немало способов перехвата управления беспилотниками. В бытовых аппаратах, управляемых по Wi-Fi, сеть зачастую не защищена вовсе; в данном случае «увести» обнаруженный в воздухе дрон — лишь вопрос сноровки. Над раскодированием защищённых протоколов связи активно работают хакеры. В сети Интернет открыто публикуются методики и софт для перехвата управления дронами различных моделей — к примеру, Proto X и Parrot. Протокол DSMx, используемый в целом ряде моделей БПЛА, имеет трудноустранимую уязвимость, которую использовали разработчики из компании TrendMicro в своём решении Icarus. Дроны, использующие спутниковую связь, могут быть перехвачены при помощи российской программы SkyGrabber, позволяющей фильтровать потоки данных в спутниковых каналах.

Если для управления полётами используются облачные сервисы, становится возможным подавление активности БПЛА программным путём. В США ведётся разработка системы геофенсинга для управляющих приложений, вводящей ограничения на уровне навигационных приложений. В проекте участвуют крупный производитель бытовых беспилотников и две компании-поставщика облачных сервисов. Официальная задача системы — предотвратить несанкционированный доступ дронов в зону лесных пожаров, где беспилотники являются серьёзной помехой полётам пожарной авиации. А сингапурские учёные, ведущие разработку системы управления движением дронов, подошли к задаче более комплексно: для обеспечения безопасности трафика БПЛА они предлагают организовать ряд специализированных координационных станций.

(продолжение следует)

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Компания: ИА Безопасность Сегодня

