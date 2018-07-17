Arecont Vision купит компания Costar Technologies

Компания Costar Technologies приобретёт компанию Arecont Vision. Это право она получила на аукционе, который состоялся 9 июля. Результаты аукциона 10 июля были одобрены Судом США по делам о банкротстве для округа Делавэр. Costar Technologies заплатит за компанию Arecont Vision $11,25 млн и, кроме того, возьмёт на себя обязательства по пополнению её оборотных средств на сумму $10,3 млн.

Аукцион проводился согласно правилам, изложенным в главе 11 Закона США о банкротстве. Выплаты долгов компании заморожены, а её деятельность продолжается, хотя и с некоторыми ограничениями. Компания заключила соглашение, по которому фонд Turnspire Capital Partners готов был купить почти всё имущество компании Arecont Vision за $10 млн. По закону необходимо было провести аукцион, на котором любой другой покупатель мог предложить более выгодные условия. И такой покупатель нашёлся.

Costar Technologies разрабатывает и производит полный спектр продуктов для видеонаблюдения и машинного зрения, в том числе камеры, видеорегистраторы, объективы, кабель. Её заводы расположены в Китае, Южной Корее и США. Организационно в данный бизнес входят четыре компании — Costar Video Systems, ориентированная на ритейл, CohuHD Costar, которая была приобретена в 2014 году, Innotech, купленная в 2017 году и также работающая для ритейла, и IVS Imaging. Общий доход компании за 2016 год — $38,5 млн, за 2017 — $44 млн, рыночная капитализация — $13 млн.

Находясь под процедурой банкротства, компания Arecont Vision успешно продолжала работу. Она не увольняла сотрудников и занималась разработкой и выпуском новых IP-камер Contera, системы видеонаблюдения, веб-сервиса и облачной системы записи.

После завершения продажи собственность, ранее принадлежавшая компании Arecont Vision, составит компанию Arecont Vision Costar LLC, которая будет принадлежать компании Costar. В состав компании Costar перейдут практически все сотрудники компании Arecont Vision. Программы работы с заказчиками продолжатся. Будут делаться необходимые инвестиции в разработку новых продуктов.

Количество показов: 65

Компания: Arecont Vision

