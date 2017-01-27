Видеозаписи с нательных камер больше не будут бесплатными

Правоохранительные агентства в Техасе больше не будут бесплатно предоставлять гражданам записи с нательных камер, которые носят их сотрудники. Данное правило введено в действие по решению генеральной прокуратуры штата.

Новый закон даёт правоохранителям возможность взимать плату за передачу записей. За каждую отдельную запись разрешается брать $10. Кроме того, за просмотр записи устанавливается такса в размере один доллар за минуту в случае, если эта запись ещё никому не передавалась. В комментарии прокуратуры говорится, что правоохранители могут уменьшить плату за передачу записи или вообще отдать её бесплатно, если установят, что запись представляет общественный интерес.

Записи с нательных камер рассматриваются в западном обществе как важный элемент совершенствования работы полиции и улучшения её взаимоотношений с обществом. Руководители полицейских подразделений, суды, пресса и общественность могут на основании этих записей получать объективную информацию о том, что случилось в ходе инцидента, и насколько законными были действия как полицейского, так и граждан, с которыми он имел дело.

Нательные камеры поступают на вооружение полиции во многих городах США. В их числе — Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами и многие другие.

Однако приобретение нательных камер — достаточно дорогостоящая затея. Кроме того, хранение записей требует немалых ресурсов, а их обработка и упорядочивание поглощают массу времени. Введение платы за получение записи с камер призвано частично скомпенсировать расходы на эти устройства, хотя понятно, что таким способом можно вернуть лишь относительно небольшую долю средств, затраченных на их приобретение.

Обязанности использовать нательные камеры на правоохранителей США не налагается, и решения об их внедрении принимаются на местном уровне. Тем не менее, введение платы за получение записи с камер поможет местным властям решиться на их закупку.

Некоторые другие штаты также ввели подобную плату, причём в отдельных случаях она значительно больше. Например, в городе Лафайет, штат Индиана, её величина составляет $150. Преобладает, однако, мнение, что тариф на получение записей должен быть небольшим, чтобы граждане имели возможность таким способом контролировать работу стражей порядка.