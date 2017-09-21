Нательная камера: модный гаджет или серьёзный инструмент?

Судя по публикациям в отраслевой прессе, нательные камеры в последние годы переживают нечто вроде бума. Что за этим стоит и к каким последствиям может привести? Читайте обзор, подготовленный информационным агентством «Безопасность Сегодня».

По сути, нательная камера представляет собой ультрапортативный камкордер — то есть, комбинацию сверхминиатюрной телевизионной камеры со столь же малоразмерным цифровым видеорегистратором, предназначенную для непрерывной видеосъёмки при ношении устройства на верхней одежде. Причислять ли к нательным камерам устройства, которые носят на голове (на шлеме, головном уборе либо налобном ремне)? Вопрос пока остаётся открытым, поскольку научные классификации в наше время едва поспевают за товарными. По крайней мере, нашлемные камеры, поставляемые пожарным, маркетологи считают отдельным сектором рынка.

В исследовании рынка, выполненном по заказу Департамента юстиции США в 2016 году, даётся следующее определение нательных камер: «Эти камеры имеют как минимум один микрофон и встроенные средства хранения данных, а также позволяют сохранять и анализировать аудиовизуальные записи с применением соответствующего программного обеспечения. Такие камеры обычно располагают на груди либо голове полицейского.»

С точки зрения отраслевой принадлежности, нательные камеры находятся на стыке классического видеонаблюдения и относительно новой его модификации — управления сбором и хранением видеодоказательств. В судебных системах разных стран статусы видеозаписей в качестве доказательного материала могут существенно отличаться, однако имеются и общие требования к файлам, записываемым нательными камерами. Основная группа требований сводится к гарантиям невмешательства в материалы с точки зрения их целостности и содержания. Иными словами, аппаратная часть устройств должна исключить возможность удаления либо редактуры видеоконтента.

Технические параметры

Производители камер постоянно совершенствуют свои изделия, и на данный момент фактическим стандартом разрешения является FullHD. Применяемая оптика в большинстве случаев сводится к широкоугольной; в ряде моделей камер реализована встроенная ИК-подсветка. Важной функцией нательных камер, является дотревожная запись, как правило, настраиваемая на 30-секундный цикл. Это означает, что при нажатии управляющей кнопки на встроенном накопителе сохраняется видеозапись, стартующая за 30 секунд до момента нажатия. Запись на камерах может активироваться и иными событиями — например, при наличии встроенного датчика ускорений возможно включение записи в случае, если пользователь начинает бежать либо падает на землю. Сообщалось и о более экзотических датчиках — например, фиксирующих выемку личного оружия из кобуры.



Российские нательные видеорегистраторы «Дозор»,

производимые компанией «БайтЭрг».

Вполне естественно, что нательная камера, особенно используемая в охранных целях, должна быть устойчива к погодным воздействиям и выдерживать определённые ударные нагрузки. Учитывая относительно небольшой вес устройств (как правило, от 50 до 150 граммов), обеспечить соответствующие характеристики защищённости особых проблем не составляет. Что касается нагрузки на аккумуляторные батареи, здесь всё несколько сложнее. При использовании камер охранниками либо полицейскими предполагается, что время работы камеры от встроенного источника питания соответствует длительности патрульной смены. Тем не менее, не все модели в состоянии это обеспечить, и производитель в общем случае может лишь обозначить среднее время работы при штатной нагрузке. Повышенная нагрузка на бортовой процессор при недостаточной освещённости, включение ИК-подсветки, низкая температура окружающего воздуха и интенсивное использование радиосвязи (4G, Wi-Fi) могут привести к существенному сокращению эффективной времени работы камер. А это чревато потерей информации, представляющей ценность: в нужный момент камера может оказаться бесполезной игрушкой.

Перипетии рынка

Рынок нательных камер на Западе возник 10-12 лет назад и по-прежнему ориентирован в основном на полицейские и армейские структуры. Уже упоминавшееся исследование рынка, выполненное по заказу Департамента юстиции США, упоминает 38 поставщиков нательных камер, по которым зафиксирован значительный разброс цен — от 200 до 2000 долларов за единицу.

Следует отметить, что приобретение нательных камер для использования в практике правоохранителей весьма напоминает «суп из топора». Дело в том ,что расходы на эксплуатацию и обслуживание камер, тренинги личного состава, и самое главное — на обработку и хранение отснятых видеоданных — нередко оказываются на порядок больше, чем стоимость самих камер. Комитет общественной безопасности городского совета Лос-Анджелеса опубликовал данные о том, что понесённые городским полицейским управлением в 2016 году затраты на приобретение семи тысяч ультрапортативных регистраторов составили лишь 7% бюджета проекта внедрения камер.

Судя по всему, именно этими соображениями руководствовался менеджмент компании Taser, крупнейшего поставщика полицейского оборудования, при принятии решения о смене приоритетов. Фирма постоянно фигурировала в череде скандалов, связанных с подкупом, «откатами» и подтасовками цифр — и старое название было принесено в жертву ребрендингу. Начав действовать под новым именем, компания чуть было не обрушила рынок нательных камер в Штатах: устройства предлагаются полицейским на условиях «try and buy». По сути, компания раздаёт полицейским камеры с возможностью отсрочки оплаты на год либо возврата устройства в эти же сроки. И параллельно налаживает сбыт намного более прибыльных «сопутствующих товаров».



Перелицованный «тазер» предлагается американским полицейским, по сути, даром:

этот рынок в Северной Америке — один из самых лакомых.

Рыночный бум нательных камер для полицейских в настоящий момент в самом разгаре. А вот использование камер вне силового сектора маркетологи предпочитают игнорировать, поскольку практики эти складываются буквально на глазах. Здесь, возможно, присутствует и стремление избежать путаницы, связанной с ростом интереса массового потребителя к бытовым устройствам, функционально пересекающимся с нательными камерами — таким, как GoPro. Тем не менее, специфические требования к камерам для профессионального применения уже фактически устоялись, и приобретают это оборудование не только правоохранители и охранные структуры.

Перспективы

Наращивание технических характеристик и функциональных возможностей нательных камер достаточно предсказуемо, рост этого сектора рынка определяется не столько интенсивностью внедрения в уже найденные ниши, сколько поиском новых сфер и условий применения этих устройств.

Сегодня ультрапортативные персональные видеорегистраторы с успехом используются парковочными инспекторами, смотрителями музеев, работниками технических инспекций, экипажами пассажирских транспортных средств, медицинскими работниками, школьными учителями.

Эксперты склоняются к мнению, что подтверждение эффективности вложений средств в нательные камеры — лишь вопрос времени, а перечень профессиональных применений ультрапортативных камкордеров будет год от года расширяться.

Судя по последним тенденциям в применении нательных камер, они нашли своё место и на стыке профессионального и «любительского» использования. В последнее время в целом ряде стран распространилась инициатива гражданского патрулирования, осуществляемого на добровольной основе. Добровольцы, перемещаясь пешком по городским пространствам, непрерывно ведут съёмку, и при фиксации правонарушений передают записи в распоряжение полиции.

По мере наращивания возможностей камер и их удешевления, возможно, удастся реализовать и объединение видеопатрулей в единую систему коллективного наблюдения, где в реальном времени отслеживаются координаты камер и их ориентация. В новейших камерах уже предусмотрены все необходимые технические предпосылки для этого — в частности, GPS и Wi-Fi. Дело лишь за гражданской инициативой, а также за её организационным и инфраструктурным обеспечением.

Среди факторов, сдерживающих внедрение в практику нательных камер и решений на их основе, наиболее весомыми являются законодательные ограничения. Во многих странах правозащитники пытаются оказывать посильное сопротивление использованию ультрапортативных видеорегистраторов полицией, объявляя это «непропорциональной мерой». Кроме этого, вычислительная мощность бортовых процессоров камер уже позволяет использовать алгоритмы распознавания лиц в реальном времени — а привязка человека к конкретному времени и месту в большинстве стран трактуется как персональные данные и подпадает под действие соответствующего законодательства. Правда, американские правозащитники уже, по сути, проиграли битву с дорожными камерами, автоматически распознающими номерные знаки. Вполне возможно, что волна сопротивления нательным камерам аналогичным образом схлынет, и устройства эти станут вполне обыденным элементом нашей повседневной жизни.

Информационное агентство «Безопасность Сегодня»

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Компания: ИА Безопасность Сегодня

