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Security News





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Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Парковочные инспекторы с нательными камерами


23.05.2017

Относительно новая в России профессия парковочного инспектора успела показать себя весьма небезопасной. Перебранки с водителями нередко принимают агрессивный характер, а иногда доходит и до насилия. Ситуацию могли бы поправить ультрапортативные видеорегистраторы.

За рубежом инспекторы публичных парковок всё чаще появляются на улицах с нательными камерами. В Австралии и Новой Зеландии, к примеру, эта практика стала стандартной для муниципальных служб контроля соблюдения правил парковки. Как правило, муниципалитеты заключают с компаниями-поставщиками нательных регистраторов контракты на предварительное тестирование оборудования. На основании сопоставления статистических данных о количестве инцидентов и случаев травматизма до и после внедрения камер делается заключение о целесообразности продолжения их использования.

Стандартная настройка видеорегистратора для применения пешими инспекторами-контролёрами парковок — непрерывная запись 30-секундных фрагментов по кольцу. Если инспектор сочтёт, что имеется риск развития инцидента, нажатие на кнопку продлевает запись до момента принудительной остановки, и предшествовавшие нажатию 30 секунд остаются в памяти устройства. Видеозаписи, сделанные нательными камерами, поступают на отдельный сервер и хранятся на правах свидетельских показаний с соблюдением всех предписанных законами процедур. Видеофиксация позволяет выработать адекватные решения в спорных ситуациях, а сам факт применения нательных камер является фактором сдерживания.

Российские инспекторы пока ещё вооружены лишь смартфонами, в лучшем случае — планшетами. Несколько лет назад стало известно о том, что московских контролёров парковок страхуют от побоев и иных травм, полученных на работе, на сумму в два миллиона рублей. На аналогичную сумму страхуют работников, занятых на опасных производствах. Эксперты информационного агентства «Безопасность Сегодня» считают, что схема с использованием нательных камер позволила бы по-иному организовать процесс фиксации нарушений и одновременно снизить риски «производственного травматизма» — а значит, и страховые взносы.

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Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

Самый высокотехнологичный из способов борьбы с охранными камерами — интенсивный пучок света, направленный в объектив, вызывает избыточную засветку чувствительного элемента — яркость достигает предельного значения, и изображение оказывается полностью либо частично «залито» однородным пятном. Даже при весьма широком динамическом диапазоне с попавшим в кадр прожектором справятся далеко не все камеры. Сам прожектор, скорее всего, будет виден неплохо. А вот разглядеть под ним фигуру человека с автоматом «узи», связкой гранат, украденным из офиса ноутбуком и чертами лица недавно сбежавшего из психушки маньяка — весьма затруднительно.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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