Парковочные инспекторы с нательными камерами

Относительно новая в России профессия парковочного инспектора успела показать себя весьма небезопасной. Перебранки с водителями нередко принимают агрессивный характер, а иногда доходит и до насилия. Ситуацию могли бы поправить ультрапортативные видеорегистраторы.

За рубежом инспекторы публичных парковок всё чаще появляются на улицах с нательными камерами. В Австралии и Новой Зеландии, к примеру, эта практика стала стандартной для муниципальных служб контроля соблюдения правил парковки. Как правило, муниципалитеты заключают с компаниями-поставщиками нательных регистраторов контракты на предварительное тестирование оборудования. На основании сопоставления статистических данных о количестве инцидентов и случаев травматизма до и после внедрения камер делается заключение о целесообразности продолжения их использования.

Стандартная настройка видеорегистратора для применения пешими инспекторами-контролёрами парковок — непрерывная запись 30-секундных фрагментов по кольцу. Если инспектор сочтёт, что имеется риск развития инцидента, нажатие на кнопку продлевает запись до момента принудительной остановки, и предшествовавшие нажатию 30 секунд остаются в памяти устройства. Видеозаписи, сделанные нательными камерами, поступают на отдельный сервер и хранятся на правах свидетельских показаний с соблюдением всех предписанных законами процедур. Видеофиксация позволяет выработать адекватные решения в спорных ситуациях, а сам факт применения нательных камер является фактором сдерживания.

Российские инспекторы пока ещё вооружены лишь смартфонами, в лучшем случае — планшетами. Несколько лет назад стало известно о том, что московских контролёров парковок страхуют от побоев и иных травм, полученных на работе, на сумму в два миллиона рублей. На аналогичную сумму страхуют работников, занятых на опасных производствах. Эксперты информационного агентства «Безопасность Сегодня» считают, что схема с использованием нательных камер позволила бы по-иному организовать процесс фиксации нарушений и одновременно снизить риски «производственного травматизма» — а значит, и страховые взносы.