 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





ДОЗОР77 - персональные видеорегистраторы №1 в России
Газета "Security News" / Дайджест СМИ

Нательные камеры позволяют обойтись без смирительных рубашек


25.05.2017

Работникам психиатрических клиник Великобритании в будущем предстоит вооружиться ультрапортативными видеорегистраторами. Организаторы пилотного проекта по внедрению нательных камер уверены, что эта мера позволит снизить статистику случаев силового усмирения пациентов.

Персонал психиатрической больницы в Бэрривуде (Нортхэмптон) на протяжении трёх последних месяцев участвует в эксперименте по внедрению нательных регистраторов. Первые результаты выглядят обнадёживающе: количество случаев открытой агрессии со стороны душевнобольных пациентов заметно снизилось. Однако пилотный проект преследует более глобальную цель — определить, имеет ли смысл внедрять нательные камеры в медучреждениях подобного типа: насколько комфортно чувствует себя медперсонал в условиях постоянного ведения записи, насколько необходима дополнительная техническая учёба и имеются ли затруднения, связанные с обеспечением систематизации и безопасного хранения отснятых нательными камерами видеоматериалов. На данный момент обратная связь имеет исключительно положительный характер.

«Пациенты начинают вести себя по-другому, если им сообщить о том, что ведётся видеозапись, — делится впечатлениями один из санитаров. — К тому же полезно иметь видеосвидетельства на случай, если от какого-либо пациента поступит жалоба на необоснованное применение силы». Его коллега дополняет: «Мне приходилось лично наблюдать, как инцидент сходит на нет, как только санитар объявляет, что всё снимается на видео.» 90 процентов сотрудников больницы, которым было вменено в обязанности ношение регистраторов, согласны с утверждением о том, что уже сам факт присутствия камер положительно влияет на поведение «контингента».

Стремление избежать физических мер усмирения пациентов связано с высоким риском травматизма как у пациентов, так и у сотрудников больницы. Ведение видеозаписей всех контактов с пациентами позволяет по максимуму избежать применения насилия в отношении пациентов: санитары ведут себя более ответственно и профессионально, зная о том, что все их действия регистрируются. Анализируя записи инцидентов, специалисты-психиатры могут получить максимально достоверную информацию о поведении своих подопечных и внести соответствующие коррективы в процесс лечения.

Для эксперимента была выбрана модель камеры с отображением видеопотока на миниатюрном фронтальном экране, хорошо видном пациенту. При подключении устройства к док-станции производится сброс видеозаписей на централизованный сервер. Представители системы здравоохранения признают, что внедрение подобных технических средств может обойтись недёшево, однако выигрыш от их применения в долгосрочной перспективе окупается с лихвой за счёт общего повышения качества содержания пациентов в столь сложных медучреждениях, как психиатрические больницы.

Возврат к списку

Передний край

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КАБЕЛЬ

Сетевые кабели категорий 5e и 6 практически неотличимы друг от друга по внешнему виду. Однако в эксплуатации они ведут себя совершенно по-разному. В чём ключевые отличия и чем руководствоваться при выборе кабеля для конкретной системы видеонаблюдения? Основной проблемой при определении требуемой категории кабеля для установки на объекте является необходимость оценить будущее развитие этого объекта. Поверив на слово либо испытав представленный образец, можно с этим основательно «влететь»: от характеристик кабеля зависит главный параметр сетевой инфраструктуры — её пропускная способность.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Подозрительное явление, которое требует внимания оператора, — затянувшееся пребывание человека на одном месте — можно выявлять средствами видеоаналитики. Своё воплощение данная функция получила в IP-камерах новой серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Интеллектуальный поиск в архиве - мгновенное обнаружение объекта по его признакам
Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Улучшенный детектор движения — возможность исключить ложные тревоги
Улучшенный детектор движения - возможность исключить ложные тревоги
В передовых камерах компании Hanwha Techwin применяется улучшенный механизм детектирования движения. Он позволяет максимально повысить безошибочность обнаружения движущихся объектов и до предела снизить число ложных тревог.

Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Настройка камеры видеонаблюдения с помощью смартфона
Экономить рабочее время инсталлятора позволяет настройка угла обзора камеры видеонаблюдения через смартфон. Такая возможность реализована в новых IP-камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin.


Hits 47620258
12950
Hosts 4390115
735
Visitors 8082109
1716

47

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582