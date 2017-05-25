Нательные камеры позволяют обойтись без смирительных рубашек

Работникам психиатрических клиник Великобритании в будущем предстоит вооружиться ультрапортативными видеорегистраторами. Организаторы пилотного проекта по внедрению нательных камер уверены, что эта мера позволит снизить статистику случаев силового усмирения пациентов.

Персонал психиатрической больницы в Бэрривуде (Нортхэмптон) на протяжении трёх последних месяцев участвует в эксперименте по внедрению нательных регистраторов. Первые результаты выглядят обнадёживающе: количество случаев открытой агрессии со стороны душевнобольных пациентов заметно снизилось. Однако пилотный проект преследует более глобальную цель — определить, имеет ли смысл внедрять нательные камеры в медучреждениях подобного типа: насколько комфортно чувствует себя медперсонал в условиях постоянного ведения записи, насколько необходима дополнительная техническая учёба и имеются ли затруднения, связанные с обеспечением систематизации и безопасного хранения отснятых нательными камерами видеоматериалов. На данный момент обратная связь имеет исключительно положительный характер.

«Пациенты начинают вести себя по-другому, если им сообщить о том, что ведётся видеозапись, — делится впечатлениями один из санитаров. — К тому же полезно иметь видеосвидетельства на случай, если от какого-либо пациента поступит жалоба на необоснованное применение силы». Его коллега дополняет: «Мне приходилось лично наблюдать, как инцидент сходит на нет, как только санитар объявляет, что всё снимается на видео.» 90 процентов сотрудников больницы, которым было вменено в обязанности ношение регистраторов, согласны с утверждением о том, что уже сам факт присутствия камер положительно влияет на поведение «контингента».

Стремление избежать физических мер усмирения пациентов связано с высоким риском травматизма как у пациентов, так и у сотрудников больницы. Ведение видеозаписей всех контактов с пациентами позволяет по максимуму избежать применения насилия в отношении пациентов: санитары ведут себя более ответственно и профессионально, зная о том, что все их действия регистрируются. Анализируя записи инцидентов, специалисты-психиатры могут получить максимально достоверную информацию о поведении своих подопечных и внести соответствующие коррективы в процесс лечения.

Для эксперимента была выбрана модель камеры с отображением видеопотока на миниатюрном фронтальном экране, хорошо видном пациенту. При подключении устройства к док-станции производится сброс видеозаписей на централизованный сервер. Представители системы здравоохранения признают, что внедрение подобных технических средств может обойтись недёшево, однако выигрыш от их применения в долгосрочной перспективе окупается с лихвой за счёт общего повышения качества содержания пациентов в столь сложных медучреждениях, как психиатрические больницы.