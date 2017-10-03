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Умная нательная камера с мобильным телефоном и дисплеем


03.10.2017

Нательную камеру со встроенным мобильным телефоном, дисплеем и набором различных способов включения на запись разработала американская компания Utility. Такое устройство открывает новые возможности по использованию нательной камеры в полиции.

Известно, что мобильный телефон практически невозможно использовать в качестве нательной камеры. В устройстве Utility BodyWorn всё организовано иначе — в нём к нательной камере добавлен мобильный телефон в качестве интегрированного с ней устройства. Всё это размещается внутри противоударного, влагозащитного корпуса.

Благодаря наличию в устройстве мобильного телефона, его можно включить и выключить дистанционно, из диспетчерского центра. Например, если полицейский не выходит на связь, диспетчер сможет посмотреть, в чём дело.

Важное отличие устройства от большинства других нательных камер — дисплей, размещённый. на задней стороне корпуса. На него полицейскому по сотовой связи поступает различная информация, например фото разыскиваемых лиц.

В дополнение к нательной камере компания Utility выпускает хаб для связи с ней, который размещается в полицейском автомобиле. Он создаёт вокруг автомобиля защищённый хот-спот сети Wi-Fi. Через него полицейский пересылает изображение из своей камеры, что может быть важно в критические моменты.

В составе устройства Utility BodyWorn — акселерометр, датчик приближения объекта, GPS-навигатор, микрофон, динамик. Устройство можно настроить на автоматическое включение на запись по определённым событиям, которые регистрируются с помощью этих встроенных элементов. Например, это может быть ситуация, в которой полицейский выскочил из машины и за кем-то погнался. В этот момент ему некогда включать камеру, и он избавлен от необходимости думать об этом.

Камера включается и от звука выстрела, и по голосовой команде. Она может быть настроена и на включение на запись при пересечении границ определённого района, например криминогенного.

Ещё одно свойство камеры BodyWorn — её способность включаться по событию, регистрируемому средствами видеоаналитики. В их числе — момент, когда полицейский начинает общаться с человеком. Устройство обнаруживает движущийся объект и определяет, человек ли это. Если полицейский хочет включить камеру просто вручную, он должен дважды стукнуть по ней.

Предусмотрено размещение камеры под одеждой полицейского. При этом объектив выглядывает через специальное отверстие. Так какой-либо человек с криминальными замашками не сможет схватить камеру.

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