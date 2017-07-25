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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Нательные камеры против домашнего насилия


25.07.2017

Инциденты, связанные с рукоприкладством в кругу семьи, расследовать крайне сложно. Нередко потерпевшие идут на попятную и отказываются от своих показаний. И здесь на помощь приходят нательные видеорегистраторы, используемые для записи видеосвидетельств «по горячим следам».

В двух подразделениях полиции австралийского штата Виктория с начала 2017 года проводится эксперимент, направленный на отработку технологий и юридических аспектов использования нательных камер при расследованиях случаев домашнего насилия. Согласие потерпевших на ведение видеорегистрации, согласно условиям проекта, является обязательным.

Борьба с домашним насилием стала одним из приоритетных направлений крупномасштабного двухлетнего проекта с объёмом финансирования в 596 миллионов австралийских долларов (свыше 460 миллионов долларов США). Проект призван поднять общественную безопасность в штате на качественно новый уровень. Более трети выделенных из бюджета субъекта федерации средств будет направлено на приобретение технических средств и решений, заметное место в ряду которых занимает оборудование видеонаблюдения и нательные камеры.

В настоящий момент в целом ряде подразделений полиции штата внедрены ультрапортативные видеорегистраторы. Идёт отработка организационных мер, связанных с обеспечением функционирования устройств, обработкой и хранением отснятых данных. Для учёта движения нательных камер и иного портативного оборудования полицейские силы штата используют специально адаптированное программное обеспечение, позволяющее в любой момент установить, кто, в каких целях и с какими результатами воспользовался техническими средствами.

Одной из целей пилотного проекта по применению нательных камер в инцидентах, связанных с домашним насилием, является формулирование и законодательное закрепление юридических аспектов использования видеозаписей с места происшествия в качестве доказательного материала. Задача юридической проработки вопроса уже поставлена Департаменту правосудия и правового регулирования штата Виктория.

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