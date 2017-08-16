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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Нательные камеры в исправительных учреждениях


16.08.2017

Британская система исполнения наказаний выбрала официального поставщика нательных камер для активного внедрения в тюремную практику по всей стране. Компания из Эдинбурга, выигравшая этот контракт, имеет опыт аналогичной работы в масштабе Шотландии.

Ряд пилотных проектов, предшествовавших объявлению тендера, подтвердил гипотезу о том, что ношение видеорегистраторов поднимает моральный дух охранников и способствует повышению не только безопасности персонала охраны, но и безопасности жизнедеятельности заключённых. Для внедрения были выбраны лёгкие компактные камеры-видеорегистраторы, предназначенные для ношения на униформе: сорвав в потасовке камеру с одежды, ею невозможно нанести серьёзные увечья. Интересная особенность видеорегистраторов состоит в обязательном шифровании всей записываемой видеоинформации. Для работы с изображениями применяется специальное фирменное ПО, включающее в себя средства декодирования данных, просмотра и экспорта видеофрагментов на внешние носители.

Главным показателем, по которому будет отслеживаться эффективность внедрения нательных камер в британских исправительных учреждениях, власти считают общее количество инцидентов насильственного характера. Кроме этого, видеозапись, которая по условиям внедрения должна вестись непрерывно, призвана заставить охранников более ответственно относиться к службе. Ни для кого не секрет, что тюремные охранники нередко применяют силу в ситуациях, когда вполне можно обойтись и словесными предупреждениями. В последние десятилетия исправительные учреждения обзавелись системами видеонаблюдения, однако инциденты нередко происходят вне зоны покрытия камер.

За последние шесть лет количество нападений заключённых на охранников в британских тюрьмах выросло более чем на четверть. По данным, опубликованным министерством юстиции, на территориях исправительных учреждений страны за последние двенадцать месяцев произошло свыше 550 серьёзных инцидентов. Помогут ли нательные камеры обуздать насилие по ту сторону колючей проволоки — покажет время.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

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Hallway View
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Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

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В новых телекамерах компании Hanwha Techwin реализована функция Lens Distortion Correction. Она выполняет коррекцию искажений, которые вносит в изображение широкоугольный объектив. Это улучшает восприятие картинки оператором и повышает эффективность его работы.

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Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
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В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.


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