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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Безопасность массовых мероприятий обеспечат беспилотники, умные браслеты и нательные камеры


25.07.2017

Беспилотники, умные браслеты и нательные камеры станут частью системы безопасности, которая разрабатывается в рамках европейского исследовательского проекта. Он ставит своей целью создать современный комплекс по защите людей на крупных концертах на открытом воздухе и прочих массовых мероприятиях.

Работу по проекту ведут специалисты из 28 институтов, связанных партнёрскими отношениями. Европейская комиссия выделила на эти цели 15 млн евро на ближайшие три года. Проект имеет название MONICA, с довольно сложной расшифровкой: Management Of Networked IoT wearables — very large scale demonstration of Cultural societal Applications — «Управление носимыми сетевыми устройствами Интернета вещей — крупномасштабная демонстрация культурно-социальных приложений». Координатор проекта — Общество Фраунгофера, объединяющее немецкие институты прикладных исследований.

Международное исследование возникло из попыток найти способ снизить уровень того шума, который оказывает воздействие на местных жителей во время рок-фестивалей, проводимых в копенгагенском парке Тиволи. Позже это разрослось в крупный проект по изучению перспектив умного города. Основными его аспектами остаются снижение звукового воздействия на жителей и безопасность массовых мероприятий.

Разработки участников проекта MONICA обкатываются на реальных крупных шоу. Города, которые выражают желание участвовать в проекте, выбирают, по какому направлению — «звук» или «безопасность» — они будут работать. Помимо Копенгагена, к проекту уже присоединились Лион, Бонн, Гамбург, Турин и Лидс.

Команда учёных из британского Кингстонского университета, которая занимается зрительными возможностями роботов, получила в рамках проекта 900 тысяч евро на деятельность в области безопасности. Она будет изучать возможность использования различных Интернет-устройств для реагирования на опасные ситуации, которые могут возникать в толпе.

Видеоизображение и звук, фиксируемые с помощью беспилотников, умных браслетов и нательных камер, должны стать основой для быстрых действий мобильных групп, обеспечивающих безопасность. Позже эти данные послужат для анализа прошедших событий.

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