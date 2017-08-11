Нательные камеры на службе в воздушной «скорой помощи»

Со второго полугодия 2017 года медперсонал «летающей скорой» GNAAS, обслуживающей относительно малонаселённые районы севера Великобритании, получает в своё распоряжение ультрапортативные видеорегистраторы.

Служба базирующейся на скоростных вертолётах «скорой помощи» GNAAS находится в ведении общественного благотворительного фонда со штаб-квартирой в Дарлингтоне. По прибытии экипажа на вызов нательные камеры в виде прикрепляемых к верхней одежде «бэджей» должны вести непрерывную запись видео высокой чёткости с синхронным звуком.

Чтобы получить разрешение на использование нательных камер, организации пришлось обращаться в управление правительственного комиссара по камерам видеонаблюдения: британские законы весьма жёстко регламентируют обращение с видеоданными, содержащими изображения рядовых граждан. Без разрешения пациента передача видеозаписей в третьи руки категорически запрещается, равно как и использование видео в целях рекламы и продвижения медицинских услуг. Нормативный срок хранения записей, сформированных нательными камерами экипажей, составляет 31 сутки с момента съёмки, после чего информация подлежит уничтожению.

Основным применением отснятых видеоматериалов, по заверению руководства службы, будет «разбор полётов» и внутренние тренинги медицинского персонала, направленные на поддержание корпоративных стандартов в части содержания и качества обслуживания пациентов. Поскольку к услугам «скорой» нередко прибегают во всякого рода нестандартных ситуациях, ряд «видеокейсов» может представлять ценность и с медицинской точки зрения — в этом случае они подпадают и под законодательство по охране врачебной тайны.

Несмотря на то, что ограничения на использование нательных камер в Великобритании постоянно доводятся до сведения общественности, благотворительный фонд, управляющий службой GNAAS, принял решение о выпуске специальной брошюры для пациентов, в которой опубликованы подробные разъяснения по всем вопросам, могущим вызвать сомнение. Документ находится в открытом доступе на сайте организации.

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