Нательные камеры в помощь охранникам в учреждениях системы здравоохранения

В ответ на участившиеся проявления насилия со стороны пациентов региональные власти приняли решение о вооружении больничной охраны ультрапортативными видеорегистраторами. Основной расчёт — на эффект сдерживания агрессивного поведения.

В австралийском штате Куинсленд больничное насилие переживает нечто вроде бума: за 2016 год в учреждениях системы здравоохранения штата зарегистрировано свыше трёх тысяч инцидентов. В первом квартале 2017 года в одном лишь базовом госпитале Маккэй произошло как минимум 84 вспышки агрессии, более трети которых сопровождалось проявлениями насилия. По словам руководства госпиталя, наибольшее количество инцидентов наблюдается в приёмном покое, куда нередко наведываются наркоманы и представители криминального мира.

Эксперты отмечают, что на данную ситуацию мог отчасти повлиять рост количества психических заболеваний в регионе, отмечаемый в последние годы. А пока психологи выясняют, чем именно вызваны вспышки агрессии пациентов в отношении медперсонала, в ряде медучреждений штата запущен пилотный проект по внедрению нательных камер в ежедневную практику больничной охраны. Организаторы проекта поставили перед собой задачу в корне изменить поведение охранников: будучи уверенными в том, что их действия в ходе любого инцидента будут зафиксированы на видеозаписях, сотрудники службы безопасности, как правило, принимают более адекватные меры по усмирению разбушевавшихся больных.



Пациентки набрасываются на охранников в женской больнице в Брисбене (Австралия)

Условия применения камер сходны с полицейской практикой: запись активируется лишь при явных признаках развития инцидента. Кроме этого, охранник должен предупредить нарушителя порядка о видеофиксации событий. Всё это призвано максимально снизить количество проявлений насилия в больницах. Интересно, что с 2014 года в законодательстве штата Куинсленд усилена максимальная мера наказания за насилие в отношении медработников — теперь она составляет 14 лет лишения свободы.

Внедрение нательных камер в учреждениях здравоохранения — лишь часть комплекса мер, направленных на стабилизацию обстановки в больницах. Наряду с этим, в штате совершенствуются и системы видеонаблюдения на объектах, нанимаются на службу дополнительные охранники и проводятся тренинги по самообороне для персонала лечебных учреждений.

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