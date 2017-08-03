 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





ДОЗОР77 - персональные видеорегистраторы №1 в России
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Нательные камеры в помощь охранникам в учреждениях системы здравоохранения


03.08.2017

В ответ на участившиеся проявления насилия со стороны пациентов региональные власти приняли решение о вооружении больничной охраны ультрапортативными видеорегистраторами. Основной расчёт — на эффект сдерживания агрессивного поведения.

В австралийском штате Куинсленд больничное насилие переживает нечто вроде бума: за 2016 год в учреждениях системы здравоохранения штата зарегистрировано свыше трёх тысяч инцидентов. В первом квартале 2017 года в одном лишь базовом госпитале Маккэй произошло как минимум 84 вспышки агрессии, более трети которых сопровождалось проявлениями насилия. По словам руководства госпиталя, наибольшее количество инцидентов наблюдается в приёмном покое, куда нередко наведываются наркоманы и представители криминального мира.

Эксперты отмечают, что на данную ситуацию мог отчасти повлиять рост количества психических заболеваний в регионе, отмечаемый в последние годы. А пока психологи выясняют, чем именно вызваны вспышки агрессии пациентов в отношении медперсонала, в ряде медучреждений штата запущен пилотный проект по внедрению нательных камер в ежедневную практику больничной охраны. Организаторы проекта поставили перед собой задачу в корне изменить поведение охранников: будучи уверенными в том, что их действия в ходе любого инцидента будут зафиксированы на видеозаписях, сотрудники службы безопасности, как правило, принимают более адекватные меры по усмирению разбушевавшихся больных.


Пациентки набрасываются на охранников в женской больнице в Брисбене (Австралия)

Условия применения камер сходны с полицейской практикой: запись активируется лишь при явных признаках развития инцидента. Кроме этого, охранник должен предупредить нарушителя порядка о видеофиксации событий. Всё это призвано максимально снизить количество проявлений насилия в больницах. Интересно, что с 2014 года в законодательстве штата Куинсленд усилена максимальная мера наказания за насилие в отношении медработников — теперь она составляет 14 лет лишения свободы.

Внедрение нательных камер в учреждениях здравоохранения — лишь часть комплекса мер, направленных на стабилизацию обстановки в больницах. Наряду с этим, в штате совершенствуются и системы видеонаблюдения на объектах, нанимаются на службу дополнительные охранники и проводятся тренинги по самообороне для персонала лечебных учреждений.

Количество показов: 127
Компания: 

Возврат к списку

Последние публикации компании:

Новости
Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal


Мультиформатные камеры видеонаблюдения серии Wisenet HD+

Defocus Detection — обнаружение расфокусировки камеры видеонаблюдения
Defocus Detection
Функция Defocus Detection позволяет автоматически обнаружить расфокусировку камеры видеонаблюдения. При использовании этой функции оператор сразу получает уведомление в случае, если у телекамеры сбивается фокус.

WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
WiseStream II - максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Открытая платформа — основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Открытая платформа - основа для создания приложений для систем видеонаблюдения
Камеры Hanwha Techwin обеспечивают открытую платформу, на которой разработчики ПО могут создавать приложения, расширяющие функционал системы видеонаблюдения видеоаналитикой.


Hits 49232624
2508
Hosts 4478882
107
Visitors 8301260
145

34

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582