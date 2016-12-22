Воры-домушники рассказали, какие системы безопасности сдерживают их

Воров-домушников, которые отбывают наказание в тюрьме, подробно расспросили о том, как они совершают свои преступления, какие вещи крадут и с какими системами безопасности сталкиваются. Провела такое исследование служба новостей телеканала KGW, который вещает в Портленде, штат Орегон.

Часть первая

Служба новостей KGW послала электронные письма 86 ворам, попросив их анонимно ответить на 17 вопросов. Возглавил работу старший репортёр по расследованиям Кайле Ибоши.

Сотрудники новостной службы KGW рассчитывают, что полученные ими результаты помогут и владельцам домов, и инсталляторам систем безопасности лучше понимать ситуацию. Поэтому они постарались кратко подытожить ответы на каждый вопрос, а также собрали наиболее интересные цитаты из этих ответов.

1. Каким был ваш типичный метод проникновения в дом или квартиру?

Большинство использовало незакрытую дверь или окно. Некоторые выламывали дверь.

«Я предпочитал вышибать дверь, а не разбивать окно. Громкие удары — лучше, чем громкий звук разбитого стекла. К тому же, есть риск порезаться», — сообщает один заключённый.

2. Оказавшись внутри, какой предмет для кражи вы искали первым?

Драгоценности, электроника, деньги и кредитные карты привлекают воров. К этому добавляются предметы коллекционирования и оружие.

«Если вижу стикеры NRA (Национальной стрелковой ассоциации — прим. ред.) на бампер, значит, есть много оружия, чтобы утащить», — пишет рассудительный домушник.

3. Где вы искали спрятанные ценные вещи?

Большинство воров начинало с обыскивания спальни хозяев. Затем уже они двигались дальше по дому.

«Везде! — восклицает злоумышленник. — От печки и холодильника до резервуара для рыбы и туалетного бачка, книжных полок и коробок с крупой».

4. В какое время суток вы предпочитали проникать в дом?

Рано утром или днём.

«Между 12:30 и 14:30, — уточняет один из воров. — Любой, кто завтракает дома, уже ушёл, а большинство детей ещё в школе».

5. Защитные устройства или знаки о наличии систем безопасности оказывали на вас сдерживающее воздействие?

Преступники расходятся в оценке роли таких знаков. Одни не обращали на них внимания, другие знают, как отключить охранную сигнализацию или миновать извещатели, не дав им сработать.

6. Наличие в доме животных, в частности собак, заставляло вас лишний раз подумать прежде, чем проникать в дом?

Если хозяин держит большую, громко лающую собаку, большинство взломщиков удаляются. Собаки поменьше их не беспокоят.

«Для меня собака — причина отказаться от дела, — сетует некий домушник. — Крупная порода — защитник дома, лучший способ заставить людей держаться от него подальше».

7. Стучались ли вы обычно в дверь, прежде чем проникать в дом?

Да. Все респонденты сообщили, что стучали в парадную дверь перед тем, как начать проникновение в жилище.

8. Если кто-то отвечал за дверью, что вы делали или говорили?

«Делал вид, что заблудился или ищу друга».

«Обращался к хозяевам так, словно они опубликовали объявление в Craigslist» (Газета электронных объявлений «Список Крейга» — прим. ред.).

«Говорил, что «перепутал дом, извините, спасибо».

«Спрашивал, не видели ли они мою собаку, и уходил».

«Иногда я одевался поизящнее, распечатывал какие-нибудь вопросы из Интернета, брал с собой планшет и спрашивал, могут ли они потратить чуточку времени и принять участие в анонимном опросе».

9. Как вы реагировали, если срабатывала охранная сигнализация?

Те, кто говорит, что немедленно покидал данное место, составляют среди респондентов большинство.

«Я пытался отключить её или валил оттуда к чёртовой матери», — поведал один из них.

10. Если вы видели камеру видеонаблюдения, это останавливало вас?

В целом воры заочно согласны друг с другом, что камеры видеонаблюдения являются сдерживающим фактором. Однако некоторые отмечают, что само их наличие явно указывает на наличие внутри чего-то ценного.

11. Включённый свет в доме заставлял вас подумать о том, не отказаться ли от того, чтобы попасть в дом?

Ответы по поводу света в доме были разными. Для многих это сдерживающий фактор.

Однако один домушник заявил, что сочетание включённого света и закрытых жалюзи означает подходящую для него ситуацию. «Ходил по богатым кварталам и высматривал подходящие дома, в том числе те, где горит свет на веранде и закрыты все жалюзи», — вспоминает он.

12. Если вы слышите в доме включённое радио или телевизор, вы продолжаете попытку проникнуть вовнутрь?

Большинство квартирных воров в этой ситуации боится, что дома кто-то есть, и не лезет в дом.

«Ни в коем случае», — подытожил один из них.

13. Имеет ли значение наличие автомобиля рядом с домом?

Это одна из лучших защитных мер, которую может предпринять владелец дома. Почти все преступники сказали, что в подобной ситуации сто раз подумают, прежде чем вторгаться в жилище.

«Чаще всего, это надёжный признак того, что кто-то дома», — написал один из респондентов.

14. Какой дом является для вас идеальным как объект воровства?

Вор не хочет, чтобы его увидели. Он ищет дом с высоким забором, окружённый деревьями или кустарником.

«Дом в стороне от других домов, с «мёртвыми зонами», старыми оконными рамами, дешёвыми деревянными дверями», — пишет один бывший злоумышленник.

«Большие деревья, кусты или просто заросли вокруг дома или очень замкнутые и консервативные соседи», — сообщает другой.

«Красивый дом с красивый машиной = человек с деньгами», — добавляет ещё один.

15. Вы когда-либо наблюдали за целью вашего вторжения?

Преступники отвечают на этот вопрос по-разному. Одни наблюдали за домом перед ограблением, другие — нет.

16. Если вы вели наблюдение, то что старались понять?

Большинство из тех, кто вёл наблюдение за домом перед кражей, разбирались, как им лучше в него проникнуть.

«Кто живёт в доме, каков их распорядок в рабочие дни (выходные слишком непредсказуемы), на чём они ездят, прячут ли где-то ключи, есть ли в доме собака», — перечисляет один из респондентов.

«Когда дом пустеет, и на какое время», — говорит другой.

17. Что самое главное из того, что может сделать владелец дома, чтобы избежать кражи?

Воры считают, что хозяева домов делают их видимыми с помощью хорошего освещения и стрижки деревьев и кустов. Следует знать своих соседей и сообщать в полицию при виде чего-либо подозрительного.

«Я думаю, хозяева должны всегда оставлять телевизор и радио включёнными».

«Заведите себе камеру, и всё станет видимым!».

«Поставьте засовы на окна и двери, установите охранную сигнализацию, держите ещё один автомобиль на въезде, оставляйте включёнными свет, телевизор и радио, когда уходите из дома».

«Имейте охранную сигнализацию, поддерживайте связь с соседями, чтобы они сообщали о подозрительных людях».

Часть вторая

Итак, вор за считанные минуты попадает вовнутрь? Но что происходит там, внутри? Воры рассказали, что они искали прежде всего, и где именно.

1. Что ищут.

А) Дома стоимостью в миллионы долларов.

Воры сообщили, что они проникали в дома, которые кажутся наиболее дорогими.

«Ограбили вы вагончик или большой особняк — обвинение будет одинаковым».

Большие деревья забор и другие препятствия для просмотра с улицы, о которых говорилось выше, делают богатый дом ещё более привлекательной целью.

Б) Деньги и кредитные карты.

Деньги и кредитные карты — идеальная находка.

«Первое, что я ищу, — деньги»

В) Драгоценности и оружие.

«Если вы можете добыть оружие, его легче продать», — говорит Джером Джилган, бывший вор, который теперь работает советником по возвращению бывших преступников к нормальной жизни.

Г) Электроника.

Лаптопы, телефоны и другие дорогие электронные устройства легко взять и можно быстро продать.

Д) Сейфы.

Если вор может украсть или взломать сейф, он сделает это.

«Главная вещь, за которой я охотился, раз уж залез в дом, — сейф или запертый ящик, — рассказывает один вор. — Для меня это — предмет, который надо найти. Я бы бросил всё прочее, что нашёл, чтобы добраться до него. Ничего не значит для меня больше, чем сейф».

2. Где ищут.

А) Спальня хозяина.

Воры говорят, что первым делом идут в спальню хозяина.

Один вор рассказывает, что обыскивал «кровати, буфеты, чуланы и сундуки». Другой упоминает «каждый дюйм спальни».

«Вы всегда хотите прочесать сначала спальню, — поясняет респондент. — Вы хотите взять драгоценности. Они обычно в спальне. Оружие и тому подобное — в чулане, обычно расположенном в спальне».

Ещё один преступник вспоминает, что искал в спальне хозяина тайники в полу, стенах и потолочном пространстве.

«Большинство людей держит все свои ценности близко около себя — там, где, как им кажется, они в наибольшей безопасности, что на самом деле не так», — резюмирует один респондент.

Б) Чуланы.

«В чуланах должны быть сейфы».

В) Общие потайные места.

То, что вы считаете уникальным местом для того, чтобы спрятать что-то, возможно, не является таковым.

3. Как хранить безопасно драгоценности?

А) Большие, тяжёлые сейфы.

Воры не собираются выполнять работу по выносу тяжёлого сейфа из дома.

«Тяжелее всего иметь дело с большими сейфами и сейфами, прикрученными к полу или стене, если только ключ не спрятан в стоящем рядом письменном столе или этажерке, — рассказывает один вор. — Сейф, который нельзя унести, требует слишком большой работы из-за того, что, возможно, этого не заслуживает».

Б) Сделайте вид, что кто-то дома.

Лучший способ удержать вора от проникновения в ваши владения — изобразить дело так, словно вы — дома. Все домушники говорят, что делают всё возможное, чтобы прежде, чем забираться в дом, убедиться, что там никого нет.

«Ставьте один автомобиль на въезде, оставляйте включёнными свет, телевизор и радио, когда уходите», — пишет бывший вор.

В) Будьте в контакте с соседями.

Если вы не общаетесь с соседями, то, возможно, настало время познакомиться с ними поближе. Соседи могут быть одной из лучших систем безопасности.

* * *

Многие из заключённых теперь раскаиваются в содеянном и не хотят, чтобы граждане становились жертвами краж.

«Спасибо, что дали мне шанс сделать что-то, чтобы помочь людям».

«Я никогда не смогу вернуть людям то чувство безопасности, которое я разрушил, но я могу спасти других от такой же потери».

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