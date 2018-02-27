Журнал «Технологии защиты» и «Библия видеонаблюдения — 3»: партнёрство во имя книги

Отраслевой журнал «Технологии защиты» («ТЗ») взял на себя роль информационного партнёра третьего российского издания «Библии видеонаблюдения» Владо Дамьяновски — книги, без которой трудно представить себе рабочий стол современного специалиста по охранному видео.

По словам Екатерины Гурьяновой, директора ООО «Технологии защиты», партнёрство с издательством Security Focus подтверждает серьёзность статуса журнала «ТЗ»: «Мы уверены, что книгу будут читать, в том числе, и представители нашей аудитории — и нам важно, чтобы они стремились и в будущем получать информацию из таких качественных источников, как книга Владо Дамьяновски».

Сотрудничество журнала с издательством продолжается уже свыше десяти лет, и всё это время партнёры придерживаются идентичных взглядов на выбор издаваемых книг. Несмотря на наблюдаемое в последние годы повышение интереса к видеонаблюдению и его роли в повседневной жизни, специализированные книги по тематике этого сектора, как и всего рынка технических средств безопасности, выпускает в стране лишь издательство Security Focus.

Как считает Екатерина Гурьянова, «дефицит хорошо систематизированной информации огромен»: практики Интернет-образования у нас пока ещё в зачаточном состоянии, а книги по видеонаблюдению — единичны. И при освоении всего спектра профессий, связанных с охранным видео, «Библия видеонаблюдения — 3» способна взять на себя роль базового учебного пособия. Однако, помимо учебной функции, «Библия», несомненно, принесёт пользу и в качестве справочника, подручной книги практикующего специалиста — от проектировщика до менеджера по продажам. Немало полезного здесь найдёт и заказчик систем видеонаблюдения: «разложенная по полочкам» информация позволит осознанно выбрать требуемый функционал, избежав при этом перерасхода бюджета.

По словам директора издательства Security Focus Анатолия Ермаченко, первый тираж русского издания книги Владо Дамьяновски «Библия видеонаблюдения — 3» уже разошёлся. В настоящий момент готовится второе переиздание, в которое внесён ряд коррективов и дополнений.

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Компания: Технологии защиты (ТЗ) / Security Focus (Секьюрити Фокус)

