Книга-бестселлер «Библия видеонаблюдения — 3» Владо Дамьяновски вышла из печати

Ведущее издательство российской индустрии безопасности «Секьюрити Фокус» объявляет о начале продаж книги Владо Дамьяновски «Библия видеонаблюдения — 3». Издание дополнено рядом ценных материалов, подготовленных отечественными отраслевыми экспертами по согласованию с автором.

Новейшее российское издание выходит в популярной серии книг «Энциклопедия безопасности», удостоенной медали международного конкурса «Национальная безопасность». Серия нацелена на создание всеобъемлющей библиотеки технической литературы для профессионалов отечественной отрасли и на данный момент включает в себя шесть уникальных книг по тематике индустрии безопасности.

Перевод книги Владо Дамьяновски на русский язык выполнен «с нуля», не являясь редактурой предыдущих русскоязычных изданий. В процессе работы над русским текстом автор санкционировал внесение в материалы книги ряда изменений, нацеленных на упорядочение изложения в соответствии с последними тенденциями в развитии индустрии видеонаблюдения. К работе над изданием были привлечены российские отраслевые эксперты и именитый научный редактор — кандидат технических наук Николай Егорович Уваров. По уровню проработки контента и актуальности информации новейший русский перевод превосходит последнее американское издание. 14-я глава книги содержит дополнения и апдейты — оригинальные материалы, отсутствующие в англоязычной версии.

Доступность изложения и актуальность контента позволяет использовать «Библию видеонаблюдения — 3» в качестве справочника по техническим средствам видеонаблюдения, учебника для подготовки отраслевых специалистов, сборника исходных материалов для разработки образовательных программ и инструмента повышения квалификации сотрудников компаний рынка безопасности и организаций-пользователей систем видеонаблюдения. Немало полезного из книги почерпнут и заказчики систем, обогатив свои представления о возможностях и «узких местах» технологий охранного видео.

Партнёрами издания выступил ряд лидеров российского рынка безопасности. Генеральным партнёром, по сложившейся традиции, стала группа компаний ITV GROUP, специализирующаяся на разработке интеллектуальных интегрированных систем безопасности, а также на разработке, производстве и поставках новейших аппаратных средств сетевого видеонаблюдения. В ходе подготовки к выпуску «Библии видеонаблюдения —3» генеральный партнёр обеспечил издательству «Секьюрити Фокус» мощную организационно-финансовую поддержку, включая приезды Владо Дамьяновски в Россию.

Партнёром выхода в свет перевода новейшей версии «Библии видеонаблюдения — 3» выступило ЗАО «Компания Безопасность». К выходу книги были также образованы информационные партнёрства, призванные способствовать максимально быстрому и эффективному распространению книги в отраслевой среде. Информационными партнёрами издания стали два блока ресурсов — журнал «Технологии защиты» (ТЗ) совместно с сетевым изданием «ТЕХПОРТАЛ», а также журнал «Алгоритм Безопасности» совместно с веб-ресурсом AVTORITET.NET.

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Компания: Security Focus (Секьюрити Фокус) / ITV/AxxonSoft / Компания Безопасность, ЗАО / Технологии защиты (ТЗ) / Алгоритм безопасности

