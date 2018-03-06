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Газета "Security News" / Новости по системам безопасности / Новости компаний

Медиаканал Techportal.ru — партнёр издания «Библии видеонаблюдения — 3»


06.03.2018

Информационное партнёрство медиаканала Techportal.ru и ведущего отраслевого издательства Security Focus, образованное в поддержку выпуска книги Владо Дамьяновски, выгодно не только сторонам-участникам, но и всей российской индустрии безопасности.

Как считает Владимир Нарожный, директор рекламной группы «ТЗ & ADV Security», в которую входит медиаканал Techportal.ru, «медиа-поддержка издательской деятельности, направленной на пополнение багажа профессиональных знаний российских специалистов-безопасников, входит в круг интересов всех отраслевых медиа-ресурсов. Новое российское издание книги Дамьяновски имеет исключительную важность для будущего отрасли. Наличие качественной литературы по нашим специальностям не только гарантирует поддержание профессионального уровня специалистов-практиков, но и обеспечивает возможность кадрового обновления индустрии безопасности».

В отраслевом профессиональном сообществе книга ценится весьма высоко: титул «суперкниги» труд Владо Дамьяновски завоевал заслуженно и не случайно. Написанная практиком для практиков, «Библия видеонаблюдения — 3» строго систематизирована и очищена от всего лишнего. Уникальность русского издания состоит в том, что на сегодняшний момент оно обгоняет англоязычный оригинал по актуальности и выверенности содержания: по согласованию с автором вновь переведённый текст прошёл тщательную научную редактуру и был дополнен главой, где содержатся новейшие сведения о применяемых в индустрии видеонаблюдения технологиях, а также новых стандартах разрешения и кодирования видеосигнала. Как сообщает руководитель издательства Security Focus Анатолий Ермаченко, по мере допечатки тиража третьего издания книги в текст будут включены и ещё более свежие материалы: по замыслу автора, одна из ролей «суперкниги» — исчерпывающее справочное пособие по всему спектру вопросов, связанных с охранным видео и сопредельными областями знаний.

По мнению Владимира Нарожного, книга, несомненно, представляет интерес как для отраслевых специалистов и студентов, так и для конечных пользователей систем видеонаблюдения, а также всех, кому по роду деятельности приходится принимать решения о приобретении систем и средств видеонаблюдения либо консультировать по принятию таких решений.

Количество показов: 175
Компания:  Security Focus (Секьюрити Фокус)

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