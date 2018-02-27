Третья жизнь «Библии видеонаблюдения»

Отраслевое издательство Security Focus продолжает распространение тиража третьего российского издания «Библии видеонаблюдения» Владо Дамьяновски — книги, без которой трудно представить себе рабочий стол современного специалиста по охранному видео.

Несмотря на повышение в последние годы интереса к видеонаблюдению и его роли в повседневной жизни, специализированные книги по тематике этого сектора, как и всего рынка технических средств безопасности — откровенная редкость. На сегодняшний день регулярным выпуском литературы по всему кругу специальностей, связанных с индустрией технических средств безопасности, занимается в России лишь одно издательство — Security Focus.

Самая свежая в каталоге издательства книга, «Библия видеонаблюдения — 3», в русском переводе оказалась более популярной, чем в англоязычных странах — ещё по результатам первых двух её изданий российские тиражи перекрыли американские и австралийские. По мнению Владо Дамьяновски, русский читатель намного любознательнее западного: «Англоязычная аудитория берётся за книгу только в случае крайней необходимости... Русские же могут читать просто из интереса к предмету, вот в чём разница». Однако сказанное автором «Библии видеонаблюдения» вовсе не означает, что интерес этот — праздный.

Потребность в достоверных систематизированных знаниях испытывает сегодня весь ролевой диапазон рынка безопасности. С точки зрения заказчика систем, понимание принципов и особенностей работы технических средств позволяет избежать ложных ожиданий и неэффективных вложений, обрести устойчивость к маркетинговому давлению и научиться отличать добросовестных исполнителей от «разводчиков». Конечный пользователь, в отличие от поставщиков систем видеонаблюдения, решает задачу обеспечения безопасности, и хорошее знание матчасти прямо конвертируется в снижение рисков.

Массу полезного найдёт в книге и профессиональный проектировщик — здесь чётко и последовательно изложены физические и организационные аспекты применения камер, а также компьютерного и вспомогательного оборудования. Автор, имеющий обширную практику проектирования и инсталляции систем видеонаблюдения, исповедует принцип клиенто-ориентированности: система прежде всего должна решать задачи, поставленные заказчиком.

Для специалистов монтажных организаций (инсталляторов) «Библия видеонаблюдения» Дамьяновски уже успела стать настольной книгой: труд этот написан, как уже упоминалось, их непосредственным коллегой — понимая, насколько ценно рабочее время монтажника, Владо преподнёс материал чётко и понятно, избежав «воды» и экскурсов в фундаментальную науку.

Особый интерес представляет книга для поставщиков аппаратных и программных средств видеонаблюдения, а также для специалистов по продажам. В современных условиях, когда источниками информации по инженерным специальностям нередко выступают производители оборудования, весьма сложно избежать маркетингового давления. Дамьяновски, адресуя книгу отраслевому читателю, тщательно избегает «продавливания» каких-либо определённых производителей. Объективность оценок здесь завязана, как уже упоминалось, на интересы заказчика, а не поставщика.

Образовательная система страны по-прежнему игнорирует индустрию видеонаблюдения: очевидно, подготовка специалистов по «нашим» специальностям не считается целесообразной. Интернет-образование, несмотря на фигурирующие в сети предложения разного рода вебинаров, пока играет по большей части декоративную роль, нередко сводясь к обычному продвижению продуктов на рынок. Поэтому единственным проверенным каналом получения систематизированных профессиональных знаний остаётся техническая литература. И «Библия видеонаблюдения — 3» по праву претендует на роль базового учебного пособия по специальности «Средства и системы телевизионного наблюдения».

По договорённости с автором, специалисты издательства включили в текст книги главу, отсутствующую в оригинале — чтобы привести издание к реалиям сегодняшнего дня, потребовались качественные комментарии профильных специалистов, пропущенные через строгий фильтр научной редактуры. 14-я глава книги, где сосредоточены материалы о новейших цифровых технологиях — формате 4K, алгоритме компрессии H.265, облачных сервисах и т.п. — превосходит по актуальности любое из имеющихся на рынке англоязычной профессиональной литературы изданий. И по мере допечатки общего тиража книги в ней появятся и ещё более новые материалы: отрасль не стоит на месте, НИОКР не останавливаются ни на секунду, и специалистам становится всё нужнее надёжный справочник, к которому всегда удобно и уместно обратиться — эта книга.

Судя по интересу, который вызвало новое российское издание «Библии» Дамьяновски, за три переиздания книга успела образовать вокруг себя целую экосистему. Несколько лет назад автор признался, что в своё время его сильно удивило то, насколько активно российские читатели восприняли его труд. Активность эта с годами не утихла — обстановка в отрасли по-прежнему динамична и богата событиями. И в такой ситуации всегда полезно иметь под рукой свод первичных базовых знаний.

Первый тираж русского издания книги Владо Дамьяновски «Библия видеонаблюдения — 3» уже разошёлся. В настоящий момент готовится второе переиздание, в которое внесён ряд корректив и существенных дополнений. В книгу войдут два раздела — руководство по применению телекамер и руководство по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

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Компания: Security Focus (Секьюрити Фокус)

