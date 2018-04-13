«Алгоритм безопасности» в роли партнёра издания «Библии видеонаблюдения — 3»

Общероссийский журнал, посвящённый вопросам проектирования, инсталляции и обслуживания систем безопасности, становится информационным партнёром новейшего издания классического труда по системам охранного наблюдения.

По мнению Анны Поликановой, генерального директора ООО «Алгоритм безопасности», книга «Библия видеонаблюдения — 3» Владо Дамьяновски «и помогает начинающим в части базовых знаний, и открывает особенности новых технологий». Как утверждает руководитель издания, деятельность журнала «Алгоритм безопасности» направлена на обучение и информирование специалистов отечественного рынка, поскольку от уровня их профессионализма напрямую зависит экономическое благополучие отрасли. А здоровое развитие отрасли, в свою очередь, увеличивает потребность в предоставляемой информации о перспективах развития рынка, практиках применения современных решений и новых технологиях.

Анна Поликанова считает, что дефицита информации по тематикам, связанным с видеонаблюдением, нет: наоборот, информации наблюдается избыток. Однако достоверность и актуальность многих публикаций, а нередко и уровень технической грамотности их авторов, оставляют желать лучшего. В присутствии столь интенсивного «информационного шума» становится крайне важной работа профессиональных редакций журналов, книгоиздателей и редакторов независимых порталов. В то время как медийщики «фильтруют» поток текущей информации, издатели профессиональной литературы задают точки отсчёта, определяют базовый неснижаемый уровень знаний. На этом, по сути, и строится информационное партнёрство журнала с издательством Security Focus, регулярно пополняющим книжные полки отраслевых специалистов полезными и тщательно подготовленными книгами.

Наблюдаемая в последние годы тенденция сдвига в область электронных публикаций, по мнению Анны Поликановой, несколько ослабла. Бумажные носители вовсе не торопятся сдавать позиции — это проявляется в читательском интересе и к свежим выпускам журнала «Алгоритм безопасности», и к новинкам издательства Security Focus: первый тираж третьего российского издания уже успел разойтись. По словам руководителя издательства Анатолия Ермаченко, второе переиздание книги «Библия видеонаблюдения — 3» дополнено тремя переводными руководствами по применению, основным требованиям и по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения.

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Компания: Алгоритм безопасности / Security Focus (Секьюрити Фокус)

