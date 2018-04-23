Партнёром издания «Библии видеонаблюдения — 3» стал медиапортал Avtoritet.net

Общероссийский отраслевой ресурс поддерживает выпуск новейшего российского издания книги Владо Дамьяновски «Библия видеонаблюдения — 3», в обновлённом и дополненном виде подготовленного к печати издательством Security Focus.

В разделе «Библиотека» медиапортала уже в первые недели после объявления о выходе книги появилась позиция, посвящённая новинке издательства Security Focus. По словам Натальи Шкеневой, руководителя проекта Avtoritet.net, редакционный коллектив с интересом ознакомился с книгой: «Поддержка квалификации модераторов — обязательное условие развития профильного СМИ». Позиция издания по отношению к профессиональной литературе выражена весьма чётко: «Любая уникальная информация, которая способствует обучению специалистов и структурированию информации, должна находить своего читателя. Полезной информации много не бывает.»

Успешно реализуя формирование и поддержку сообщества производителей, поставщиков, проектировщиков и пользователей систем безопасности, информационный портал собирает и систематизирует информацию по всем интересным и полезным материалам, имеющим отношение к разработке, комплектации, монтажу и эксплуатации профессиональных систем безопасности. Однако Наталья Шкенева признаёт, что общение с пользователями в «цифровой» среде не отменяет чтения «аналоговой» литературы по специальности: традиционный формат книги/журнала, по её личному мнению, в чём-то удобнее для восприятия.

Тем не менее, по удобству доступа к информации у веб-сервисов нет конкурентов: портал Avtoritet.net, выступая в качестве интегратора общения профессионалов-безопасников, предлагает не только справочную информацию, но и консультации, образовательные мероприятия и программы, поиск оборудования и прямую связь с производителями и поставщиками. И партнёрство с издательством Security Focus в продвижении издания «Библии видеонаблюдения — 3» стало логичным продолжением политики портала: поддерживать всё, что приносит несомненную пользу отраслевому сообществу.

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Компания: Security Focus (Секьюрити Фокус)

