Hikvision противодействует запрету на её системы видеонаблюдения через лоббистскую фирму

Юридическая фирма Sidley Austin лоббирует интересы компании Hikvision в обеих палатах Конгресса США. Она борется против запрета для федеральных ведомств страны покупать системы видеонаблюдения Hikvision. Об этом сообщает Интернет-ресурс IPVM.

Запрет на приобретение продукции компаний Hikvision и Dahua федеральными ведомствами содержится в поправке к «Закону о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act или H.R.5515). В конце мая — начале июня свои варианты этого акта, определяющего расходы США на оборону в очередной годичный период, начиная с 1 октября, приняли Палата представителей и Сенат. Сейчас они путём консультации сводят эти варианты к единому.

Лоббистскую работу против запрета ведёт Ассоциация индустрии безопасности (SIA), которая видит свою задачу в том, чтобы защищать интересы всех участников этого рынка.

Sidley Austin была нанята компанией Hikvision с 4 июня. До начала июля, то есть, согласно отчёту за 2-й квартал, она получила за свою работу $140 тысяч. Такие данные сообщает некоммерческая журналистская организация Propublica, занимающаяся расследованиями.

Изменить мнение конгрессменов и склонить их к отмене или смягчению запрета пытаются, как указывается в отчёте фирмы Sidley Austin, четыре человека. Один из них — Рик Бучер, имеющий огромный опыт работы в Палате представителей. Он был её членом от штата Вирджиния с 1983 по 2011 год.

В подкрепление лоббистских усилий, компания Hikvision ведёт пропагандистскую кампанию против запрета своей продукции. Она старается представить дело так, будто запрет вводится на основе инстинктов законодателей, который опасаются «красной угрозы» со стороны китайского государства. «Исходя из того, что я знаю, и как я всё это понимаю, я вижу, что, если бы мы не были китайской компанией, то такой проблемы и не возникло бы», — говорит Джеффри Хе, президент компании Hikvision USA.

Говорят противники запрета и о том, что ударит он не столько по компании Hikvision, сколько по её партнёрам — небольшим американским фирмам, которые устанавливают выпускаемые ею системы видеонаблюдения.

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Компания: Hikvision

