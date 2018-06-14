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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Законодатели готовят запрет на приобретение систем видеонаблюдения Hikvision и Dahua для федеральных ведомств


14.06.2018

Запрет на использование систем видеонаблюдения компаний Hikvision и Dahua государственными федеральными ведомствами готовится в США. Он уже принят Палатой представителей, и дело теперь — за Сенатом. Поводом для этих ограничений стали утверждения о частом возникновении проблем с киберзащищённостью продукции этих производителей и о возможном её использовании для вмешательства Китая в дела США.

Отлучение двух китайских гигантов от американских госзакупок Палата представителей утвердила 24 мая. В этот день она 351 голосами против 66 приняла «Закон о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act) на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября 2018 года. Этот ежегодный документ содержит в себе план оборонных расходов и приоритеты в развитии вооружённых сил. Запрет на применение госучреждениями систем видеонаблюдения Hikvision и Dahua, а также радиокоммуникационных устройств от компании Hytera Communications, содержался в одной из поправок к данному акту.

Автор поправки — Вики Харцлер, конгрессвумен от штата Миссури. Она утверждает, что правительство Поднебесной использует китайские компании для влияния на США. «Моя поправка призвана гарантировать, что Китай не создаст сеть для видеонаблюдения внутри какого-либо федерального ведомства», — говорит она.

В акте содержится также аналогичный запрет для продукции китайских телекоммуникационных компаний ZTE и Huawei Technologies. В начале мая Пентагон запретил поставки телефонов, выпускаемых этими компаниями, на военные базы.

В документе чётко обозначено, что запрет касается в том числе и продукции вышеупомянутых компаний, продаваемой через OEM. В течение 180 дней после вступления акта в силу каждое ведомство должно будет представить план того, как оно собирается выявлять присутствие запрещённых производителей в своей цепочке поставщиков.

11 июня Сенат США принял свой вариант акта. За него проголосовал 91 сенатор, против — 4. Теперь предстоит совместная работа членов двух палат по устранению разногласий между принятыми текстами. После этого обе палаты примут окончательный вариант, который отправится на подпись президенту.

Компании Hikvision и Dahua в ответ на новые ограничения заявляют о своей приверженности делу кибербезопасности и о тщательном соблюдении ими законов тех стран, в которых они работают.

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Компания:  Hikvision / Dahua

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