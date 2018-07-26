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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Ассоциация индустрии безопасности лоббирует отказ от введения запрета на покупку систем видеонаблюдения Hikvision и Dahua для федеральных ведомств


26.07.2018

Ассоциация индустрии безопасности занимается лоббированием интересов компаний Hikvision и Dahua в Палате представителей США. Как сообщает Интернет-ресурс IPVM, она старается добиться отказа от принятия запрета на покупку государственными органами страны систем видеонаблюдения, выпускаемых этими производителями, либо его смягчения.

Лоббистской деятельностью Ассоциация индустрии безопасности (Security Industry Association — SIA) занималась и ранее. В прошлом году она добилась отмены ограничения на импорт IP-камер в США, действуя на основе более чем спорного утверждения о том, что «IP-камера — это видеорегистратор с объективом».

Запрет на покупку госструктурами США продукции Hikvision и Dahua для видеонаблюдения, а также телекоммуникационных систем от ZTE, Huawei Technologies и Hytera Communications, обсуждается в настоящее время совместно двумя палатами Конгресса США. Он является частью «Закона о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act), который должен вступить в действие 1 октября 2018 года. Сенат и Палата представителей приняли свои варианты акта, именуемого также H.R.5515, и ведут теперь работу по их согласованию и приведению к единому виду.

Защита интересов производителей систем безопасности, а также всех, кто работает на этом рынке, — основное направление деятельности ассоциации SIA. Она доносит общую позицию индустрии по важным вопросам до тех, кто принимает решения на федеральном уровне и в штатах. В обратном направлении идёт информация, затрагивающая интересы отраслевого бизнеса.

И Hikvision, и Dahua являются членами SIA. Однако и другие члены ассоциации также выступают против запрета. При этом отмечается, что запрет затронет не только двух гигантов рынка видеонаблюдения, но и тех, кто продаёт их продукцию под своим брендом, на основе OEM. Более того, из нынешнего варианта текста, принятого Палатой представителей, следует, что госорганам США может быть запрещено заключать соглашения с компаниями и организациями, использующими оборудование, которое выпускают Hikvision и Dahua.

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Компания:  Hikvision / Dahua

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