Робот-охранник упал в фонтан во время дежурства

Охранный робот K5, выпускаемый компанией Knightscope был обнаружен валяющимся в фонтане. Случилось это в Вашингтоне, в офисно-развлекательном комплексе Washington Harbour, в котором робот нёс службу.

Производитель поставил разным заказчикам уже довольно много роботов K5, которые охраняют всевозможные объекты и, в ещё большей степени, развлекают посетителей и помогают привлечь их. Всё это можно признать также неплохой обкаткой нового средства безопасности — робот уже и наезжал на ребёнка, и подвергался атаке пьяного. Теперь специалистам представилась возможность всесторонне изучить вопрос о том, почему же надёжное изделие, оборудованное массой датчиков, угодило в фонтан.

Высота робота — полтора метра, вес — 130 кг. Он использует имеющиеся у него датчики и средства аналитики, чтобы обнаруживать подозрительную активность и сообщать о ней людям, находящимся в диспетчерском центре.

Сама компания Knightscope отреагировала на этот случай с должным юмором. На её странице в «Твиттере» появилась запись: «Те, кто боится, что роботы завоюют мир, сегодня могут расслабиться — пока они даже не умеют плавать».

«Я слышал, люди в жару погружаются в воду, а вот роботы не могут. Жаль», — написала компания на странице самого робота.

Помимо этого, компания сообщила, что это был «изолированный инцидент», и что она занимается расследованием ситуации. Пока известно только, что падение произошло без участия людей. В считанные дни компания доставила в офисный центр нового робота на замену — бесплатно.

Робот мог интерпретировать низкие ступени вокруг фонтана как пологий склон. Такое предположение сделал Джеральд Ван Хой, эксперт по роботам из компании Gartner.

Ещё одну версию предложил Виннси Дю, директор лаборатории роботов, сенсоров и машин Государственного университета Сан-Хосе. По его мнению, робот не приспособлен к сильным изменениям интенсивности света, которые имели место вокруг фонтана.

Робот принимает решение на основе заложенных в него сценариев и сложившихся на данный момент условий. Чем больше сценариев записано в робота, тем он надёжнее, но, в то же время, тем дольше он принимает решения. В здании, где всё случилось, K5 прослужил всего несколько дней.

Публика посочувствовала роботу, хотя и знает, что это искусственный объект, который не может страдать. Ван Хой отмечает, что, когда люди начинают наделять робота человеческими качествами, преодолевается одно из основных психологических препятствий для вхождения таких устройств в нашу повседневную жизнь.

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