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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / События

Робот-охранник уволен за преследование бездомных


13.02.2018

Робот K5 отстранён от работы по охране приюта для животных в Сан-Франциско. Это случилось после того, как его обвинили в преследовании бездомных, живущих в палатках возле приюта.

Случай стал самым громким из инцидентов с аппаратом K5 с тех пор, как прошлым летом такой же робот упал в фонтан.

Охранного робота K5 приют для животных арендовал у производителя, компании Knightscope, после того, как на его территории участились случаи взлома автомобилей, краж и вандализма. По утверждению администрации приюта, робот был весьма эффективен, поскольку хулиганы при нём вели себя тихо.

На вооружении у робота K5 находятся четыре камеры видеонаблюдения. Он имеет высоту 1,5 метра и ширину 1 метр — на тротуаре такой объект создаёт существенные помехи для прохожих. Искусственный охранник перемещается на колёсах со скоростью до 5 км/ч и может транслировать изображение со своих камер, а также считывать до 300 автомобильных номеров в минуту.

Некоторым бездомным, проживающим рядом с приютом, робот нравился. Другие опасались его и даже считали, что он выставлен специально для борьбы с ними. В соцсетях прокатилась волна протестов в защиту бездомных, против которых, якобы, действует искусственный «секьюрити». После этого администрация приюта поспешила убрать его, констатировав, однако, что люди сами пинали робота, пачкали его и всячески издевались над ним. В итоге робот прослужил месяц.

Местная пресса склонна рассматривать ситуацию как часть коллизий вокруг будущего облика Сан-Франциско. Приток в город высокотехнологичных компаний с хорошо оплачиваемыми сотрудниками усиливает имущественное расслоение. Отмечается, что в районе, в котором расположен приют для животных, такое неравенство проявляется наиболее остро. На тротуарах здесь выросло множество стихийных лагерей бездомных, с одним из которых и связан данный конфликт.

Помимо этого, робот рассматривается многими как нечто, отнимающее работу у людей. Аренда робота-охранника стоит $6 в час, в то время как минимальная зарплата в городе — $14 в час. Поэтому нанимать человека вместо снятого с дежурства робота приют, скорее всего, не будет.

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