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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Industrial News

Роботы, атакованные хакерами, станут шпионить за хозяевами, грабить и нападать на них


14.04.2017

Многочисленные уязвимости обнаружены в информационной защите различных моделей имеющихся на рынке роботов. Их поиск провела компания IOActive, которая специализируется в информационной безопасности. По оценке компании, хакеры могут использовать такие уязвимости для того, чтобы перехватывать управление роботами. В результате атакованные роботы смогут шпионить за хозяевами, грабить их и даже нападать на них.

Исследованию подверглось несколько моделей домашних, промышленных и коммерческих роботов. Специалисты нашли в них около 50 уязвимостей. При этом проведённый аудит даже не был глубоким и интенсивным. Теперь компания заявляет, что продолжит свои исследования в данном направлении.

Вторжение хакеров в недра искусственных существ с компьютерным интеллектом может приводить к весьма разнообразным последствиям. Роботов будут превращать в шпионские устройства, выполняющие негласный съём информации с помощью встроенных в них микрофонов и камер. Кибератаки на роботов могут также приводить к утечке конфиденциальных данных. Выведение роботов из строя позволит злоумышленникам подрывать нормальную работу применяющих этих роботов организаций. Согласно некоторым сценариям, пока фантастическим, робот может быть дистанционно перепрограммирован на то, чтобы причинять вред людям и повреждать вещи вокруг.

До сих пор случаев проникновения хакеров в роботов не зафиксировано, однако исследователи объясняют это недостаточной распространённостью последних. Ситуация в ближайшее время изменится к худшему, поскольку число роботов в мире будет и дальше расти быстрыми темпами.

Роль роботов постоянно возрастает. Наблюдается всё больше областей деятельности, в которых они заменяют человека. В связи с этим возрастает и возможная тяжесть последствий перехвата контроля над роботом злоумышленниками или просто хулиганами.

В компании IOActive надеются, что производители роботов прочитают её доклад-предупреждение и примут меры. Далее ожидается обычная технологическая гонка между преступниками и теми, кто с ними борется. Гонка, в которой, как всегда, не будет победителей.

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Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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