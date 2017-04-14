Роботы, атакованные хакерами, станут шпионить за хозяевами, грабить и нападать на них

Многочисленные уязвимости обнаружены в информационной защите различных моделей имеющихся на рынке роботов. Их поиск провела компания IOActive, которая специализируется в информационной безопасности. По оценке компании, хакеры могут использовать такие уязвимости для того, чтобы перехватывать управление роботами. В результате атакованные роботы смогут шпионить за хозяевами, грабить их и даже нападать на них.

Исследованию подверглось несколько моделей домашних, промышленных и коммерческих роботов. Специалисты нашли в них около 50 уязвимостей. При этом проведённый аудит даже не был глубоким и интенсивным. Теперь компания заявляет, что продолжит свои исследования в данном направлении.

Вторжение хакеров в недра искусственных существ с компьютерным интеллектом может приводить к весьма разнообразным последствиям. Роботов будут превращать в шпионские устройства, выполняющие негласный съём информации с помощью встроенных в них микрофонов и камер. Кибератаки на роботов могут также приводить к утечке конфиденциальных данных. Выведение роботов из строя позволит злоумышленникам подрывать нормальную работу применяющих этих роботов организаций. Согласно некоторым сценариям, пока фантастическим, робот может быть дистанционно перепрограммирован на то, чтобы причинять вред людям и повреждать вещи вокруг.

До сих пор случаев проникновения хакеров в роботов не зафиксировано, однако исследователи объясняют это недостаточной распространённостью последних. Ситуация в ближайшее время изменится к худшему, поскольку число роботов в мире будет и дальше расти быстрыми темпами.

Роль роботов постоянно возрастает. Наблюдается всё больше областей деятельности, в которых они заменяют человека. В связи с этим возрастает и возможная тяжесть последствий перехвата контроля над роботом злоумышленниками или просто хулиганами.

В компании IOActive надеются, что производители роботов прочитают её доклад-предупреждение и примут меры. Далее ожидается обычная технологическая гонка между преступниками и теми, кто с ними борется. Гонка, в которой, как всегда, не будет победителей.

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