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Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Company News

Беспилотники с электрошокерами на борту


19.12.2016

Компания Taser выдвинула идею — размещать электрошокеры и, возможно, другое нелетальное оружие на полицейских беспилотниках. Своё предложение компания довела до сведения официальных представителей полиции. Taser — крупнейший в США производитель электрошокеров. Её продукцией оснащаются полицейские во многих штатах, а также в целом ряде других стран.

По мнению специалистов компании Taser, беспилотник с электрошокером на борту, управляемый оператором, сможет поражать злоумышленников прямо в полёте. Это в определённых ситуациях поможет нейтрализовать вооружённых людей и сохранить жизни полицейских.

Вопрос об использовании дистанционно управляемого оружия в августе подняла полиция Далласа. Это произошло после того, как в июле полицейские в этом городе использовали робота, несущего взрывчатку, чтобы разрешить противостояние со снайпером, застрелившим пять человек. Робот хорошо справился со своей задачей. Преступник был убит, и дальнейших жертв удалось избежать.

Позже полиция сообщила, что в этой операции использовался робот Remotec Androx Mark V A-1, созданный компанией Northrup Grumman. Он приблизился к стене, за которой находился снайпер, и положил под неё 300 грамм взрывчатки C-4, которые и были взорваны дистанционно. При этом сам аппарат уцелел.

Инициатива компании Taser позволяет разрешать ситуацию не столь драматично — не физически устранять преступника, а лишь выводить из строя на время, достаточное для его захвата. При этом компания заявляет, что не планирует осваивать производство беспилотников, а будет использовать продукцию других производителей.

Специалисты компании Taser подчёркивают, что намерены тщательно рассмотреть все возможности злоупотребления устройством, чтобы исключить их. Тем не менее, стоит ожидать, что беспокойство общественности данное технологическое новшество всё равно вызовет. Очевидно, полицейским придётся чётко ограничить его применение отдельными ситуациями.

Проект закона, разрешающего полиции размещать на беспилотниках электрошокеры от компании Taser, слезоточивый газ и оружие, стреляющее резиновыми пулями, уже обсуждался в штате Северная Дакота в 2015 году. Однако в итоге принятый закон запретил полиции ставить на дроны летальное оружие и не дал чёткого разрешения относительно нелетального.

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