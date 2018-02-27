На «проворном» охранном роботе можно ехать, как на сегвее

Нового робота для систем безопасности под названием Nimbo выпустила компания Turing Video. Он построен на мобильной платформе Segway Robotics и оснащён искусственным интеллектом. Название робота, означающее по-английски «проворный», отражает, по замыслу его создателей, «и физическую, и умственную подвижность» искусственного охранника.

Робот-охранник Nimbo, как и другие устройства на платформе Segway Robotics, построен по принципу сегвея — у него два соосных колеса, а над центром оси расположена стойка, содержащая всё, чем располагает робот. В связи с такой конструкцией робот имеет режим, в котором сотрудник службы безопасности может стоя перемещаться на нём, держась руками за стойку. Кроме того, робота можно запрограммировать на обход охраняемой территории по определённому маршруту, а можно — поручить ему самостоятельно выстраивать оптимальный путь.

Задача робота — обнаруживать отклонения от нормальной ситуации на вверенном объекте и выдавать световые и звуковые предупреждения, адресованные тем, кто вызывает эти отклонения. Он в реальном времени анализирует деятельность людей и окружающую обстановку, ведёт видеосъёмку и отправляет уведомления сотрудникам службы безопасности. В случае необходимости, видеоролики пересылаются на мобильные устройства людей.

Через робота сотрудники службы безопасности могут вести звуковой диалог с людьми, находящимися возле него. На объекте размещаются станции для его автоматической подзарядки.

Сенсоры, которые располагаются у робота на борту, обеспечивают стабильность и точность его действий. Робот способен перемещаться по неровной поверхности переезжать через «лежачих полицейских». При этом размеры автоматического охранника невелики — 75 см в высоту и 60 см в ширину, что позволяет ему успешно маневрировать среди разных предметов и проникать в узкие проходы.

Робот-охранник Nimbo может патрулировать обширные территории, включая производственные площадки, склады, парковки. В зависимости от сценария использования, он обменивается информацией с беспилотниками, внешними датчиками, считывателями.

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