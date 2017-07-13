Роботы будут вести видеонаблюдение в единой системе

Исследователи из Корнеллского университета (США) разрабатывают систему, которая позволит роботам, работающим в команде, обмениваться между собой информацией в ходе патрулирования объекта и, если понадобиться, получать помощь в её интерпретации. Такое объединение позволит роботам действовать в качестве системы с «большим числом глаз».

Помимо видеонаблюдения, новая технология может использоваться при замене роботами человека на опасной работе, например при разминировании, устранении последствий радиоактивного загрязнения, оценке последствий наводнения или урагана. Применений для неё может быть множество, главное — научить роботов работать в команде.

Всё изображение, получаемое от разных камер, система, объединяющая роботов, будет анализировать одновременно как нечто целое. На нём будет производиться идентификация объектов и людей, а также отслеживание их перемещения. Сравнивая изображение одного и того же участка, получаемое с разных камер, система сможет выявлять то, что требует внимания.

В системе, которую создают учёные из Корнеллского университета, не просто много камер — они ещё и двигаются, так как размещены на роботах. Информация приходит в систему и от неподвижных, и от движущихся камер, а также от внешних источников. Движущиеся камеры могут размещаться не только на роботах, но и на автономных летательных аппаратах и наземных транспортных средствах.

Изображение от всех камер будет стекаться в центральный контрольный пункт для анализа, на основе которого будут выделяться объекты, требующие внимания. Наиболее актуальной задачей для системы представляется наблюдение за скоплением людей, при котором требуется следить за одной и той же областью с разных точек.

Задача по выделению этих объектов может решаться и силами отдельного робота, по изображению, которое он получает с помощью своих камер, а также с участием других роботов. Делать это роботу поможет знание контекста происходящего. Для этого робот постоянно обновляет свою модель мира по мере того, как ему поступают новые данные.

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