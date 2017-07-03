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Робот-охранник обеспечивает безопасность и общается с людьми (ВИДЕО)


03.07.2017

Калифорнийский стартап Cobalt Robotics выпустил автономного мобильного робота. Его назначение — работа в помещении, «вместе с людьми-охранниками, для достижения более высокой безопасности, чем обеспечивают люди сами».

Робот Cobalt представляет собой устройство, по форме близкое к усечённому конусу. Он рассчитан на использование в офисе, на складе, в школе, больнице, музее. Робот самостоятельно плавно перемещается по гладкой поверхности.

В арсенале у робота-охранника — более 60 датчиков и набор камер, дающих обзор на 360°, а также тепловизоры, лазерные сканеры, набор направленных микрофонов, считыватель бейджей, детекторы окиси углерода и дыма.

В ходе дежурства робот по распланированному либо случайному маршруту обходит охраняемое пространство. С помощью своих регистрирующих устройств, а также интеллектуальной обработки получаемых от них данных он обнаруживает всё, что может представлять интерес с точки зрения безопасности — людей, двери и окна, подозрительные предметы, предметы, которые переместились, протечки воды. Через механизмы машинного обучения робот постепенно осваивает пространство, в которое он отправлен работать.

В верхней части робота прикреплён сенсорный экран, через который с ним могут общаться люди, а также набор светодиодов для демонстрации «намерений» умного устройства. Поскольку новый охранник ростом пониже взрослого человека, обеспечивается удобство такой связи. За счёт этого, помимо выполнения обычных охранных функций, робот взаимодействует с людьми. Он становится составной частью коллектива той компании, в которой работает, и элементом офисной культуры.

Робот постоянно находится в контакте со своим оператором. В случае чрезвычайной ситуации оператор берёт управление устройством на себя и через него помогает людям спастись.

В ближайшее время производитель планирует придать роботу новый функционал. Он сможет помогать администратору охраняемого объекта, выявлять места с низким уровнем сигнала Wi-Fi, наносить на карту распределение температуры или концентрации углекислого газа, а также других показателей, регистрируемых его датчиками.

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