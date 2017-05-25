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Робот-охранник впервые подвергся хулиганскому нападению


25.05.2017

Нетрезвый мужчина напал на робота K5, что случилось впервые за время существования этого охранного устройства. Произошло это в городе Маунтин-Вью, перед офисом компании Knightscope, которая является создателем робота K5. Здесь робот охраняет парковку.

Толкнув робота, который имеет вес около 100 кг и рост порядка полутора метров, 41-летний Джейсон Силивейн опрокинул его. Сотрудники компании задержали дебошира и передали подоспевшим полицейским. От Силивейна сильно пахло спиртным, и он, по утверждению стражей порядка, переживал из-за случившегося. Стефенс сообщил, что по профессии он инженер и «тестировал» робота.

Прошлым летом такой же робот в торговом центре наехал на ребёнка. Инцидент не повлёк за собой серьёзных последствий и стал своего рода вехой в деле испытаний устройства, которому сулят большие перспективы в охранной отрасли. Новый случай с нападением — ещё один шаг на пути обкатки данной технологии.

Робот K5 рассчитан на автономную работу и должен избегать любой конфронтации. Его сила — в наличии большого количества камер и датчиков. Если кто-то атакует робота, он сообщает о случившемся в Центр управления и издаёт писк. Если нападение продолжается, то писк становится громче.

«В сложившейся ситуации робот сделал именно то, что и должен, — говорит Стэйси Дин Стефенс, вице-президент компании Knightscope по маркетингу и продажам. — Нападение было обнаружено, и робот немедленно сообщил о нём. Раздался звук тревоги, и нападавший попытался покинуть место действия, но был задержан мной и моим коллегой до прибытия полицейских».

В настоящее время 30 роботов K5 работают в 17 городах США — в больницах, офисах и аэропортах. По соглашению между поставщиком и заказчиками, эти места не разглашаются. Упоминаются лишь некоторые из них, например офис Microsoft в Силиконовой долине и спортивная арена Golden 1 Center в Сакраменто. Клиент платит $5110 в месяц за аренду робота и ПО к нему. Недавно один из роботов помог раскрыть кражу в торговом центре, однако детали этого инцидента компания также не сообщает.

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Передний край

10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

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ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

Интеллектуальный поиск в архиве — мгновенное обнаружение объекта по его признакам
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Поиск в видеоархиве может быть быстрым и точным, если он выполняется с помощью технологии «Суммированное изображение». Она позволяет на многодневной, многоканальной видеозаписи практически мгновенно находить объекты по их словесному описанию.

Видеоаналитика — пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
Пребывание объекта в выделенной области сверх заданного времени
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WiseStream II — максимально эффективная технология сжатия в видеонаблюдении
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В камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin применяется технология WiseStream II, которая является результатом развития технологии WiseStream. С её помощью можно существенно повысить эффективность сжатия видеоизображения кодеком H.265.

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Автосопровождение объекта - свойство камеры видеонаблюдения формата 4K
Одна из возможностей, которую даёт своему владельцу камера очень высокого разрешения — автосопровождение подвижного объекта в пределах кадра.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.


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