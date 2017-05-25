Робот-охранник впервые подвергся хулиганскому нападению

Нетрезвый мужчина напал на робота K5, что случилось впервые за время существования этого охранного устройства. Произошло это в городе Маунтин-Вью, перед офисом компании Knightscope, которая является создателем робота K5. Здесь робот охраняет парковку.

Толкнув робота, который имеет вес около 100 кг и рост порядка полутора метров, 41-летний Джейсон Силивейн опрокинул его. Сотрудники компании задержали дебошира и передали подоспевшим полицейским. От Силивейна сильно пахло спиртным, и он, по утверждению стражей порядка, переживал из-за случившегося. Стефенс сообщил, что по профессии он инженер и «тестировал» робота.

Прошлым летом такой же робот в торговом центре наехал на ребёнка. Инцидент не повлёк за собой серьёзных последствий и стал своего рода вехой в деле испытаний устройства, которому сулят большие перспективы в охранной отрасли. Новый случай с нападением — ещё один шаг на пути обкатки данной технологии.

Робот K5 рассчитан на автономную работу и должен избегать любой конфронтации. Его сила — в наличии большого количества камер и датчиков. Если кто-то атакует робота, он сообщает о случившемся в Центр управления и издаёт писк. Если нападение продолжается, то писк становится громче.

«В сложившейся ситуации робот сделал именно то, что и должен, — говорит Стэйси Дин Стефенс, вице-президент компании Knightscope по маркетингу и продажам. — Нападение было обнаружено, и робот немедленно сообщил о нём. Раздался звук тревоги, и нападавший попытался покинуть место действия, но был задержан мной и моим коллегой до прибытия полицейских».

В настоящее время 30 роботов K5 работают в 17 городах США — в больницах, офисах и аэропортах. По соглашению между поставщиком и заказчиками, эти места не разглашаются. Упоминаются лишь некоторые из них, например офис Microsoft в Силиконовой долине и спортивная арена Golden 1 Center в Сакраменто. Клиент платит $5110 в месяц за аренду робота и ПО к нему. Недавно один из роботов помог раскрыть кражу в торговом центре, однако детали этого инцидента компания также не сообщает.