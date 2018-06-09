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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Регистрация частных камер видеонаблюдения укрепляет безопасность в городе


09.06.2018

В центральной части Сан-Франциско расширяется программа, по которой камеры видеонаблюдения, принадлежащие жителям города и бизнесменам, подключаются к полицейской системе мониторинга. Программа охватывает кварталы, прилегающие к площади Юнион-сквер. В настоящее время в неё входит уже около 350 камер, которые принадлежат 40 собственникам.

В объектив камер, включённых в программу, регулярно попадает что-то важное, требующее внимания полиции. Правоохранители говорят, что в городе ежедневно происходит несколько преступлений, и по многим из них имеются фото- и видеоданные, получаемые с помощью камер видеонаблюдения.

Начиналось всё в 2012 году с шести частных камер. С тех пор на развитие системы собрано $3 млн грантов от «Фонда общественности Силиконовой долины». Владелец жилья или фирмы, желающий принять участие в программе, платит 10% от стоимости камер. Остальное покрывается за счёт грантов.

Выполнение программы обеспечивает местная организация содействия бизнесу. Всё оборудование поставляет одна компания. В ней выделен персонал для решения технических проблем и для координации действий с Департаментом полиции Сан-Франциско. Места расположения камер, входящих в программу, полиция не сообщает.

Видеоизображение с камер транслируется в центр мониторинга. Его не просматривают в реальном времени, но полиция может запрашивать видеозаписи или отдельные кадры, когда где-либо случится преступление. Полицейские рассчитывают, что частные камеры помогут им, в первую очередь, в раскрытии серьёзных преступлений.

За 2017 год из полиции поступило более 500 запросов на видеоматериалы. Утверждается, что всего с помощью камер, входящих в проект, она произвела порядка 200 арестов. Однако проверить это невозможно, поскольку полиция не ведёт отдельного учёта случаев использования этих камер в своих расследованиях.

Число городов США, в которых действуют программы регистрации частных камер полицией, растёт. Во многих городах, таких как Аламида, штат Калифорния, они введены в действие совсем недавно. В других, например в Бристоле, штат Коннектикут, существуют на уровне планов и пока не воплотились в жизнь.

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Передний край

ВРЕМЯ УЯЗВИМОСТЕЙ

Обновление возможностей технических продуктов, подпитывающее рынок безопасности, почти на сто процентов зависит от развития технологий. Однако прогресс рождает и новые возможности для злоупотреблений. Поэтому в солидных компаниях, прежде чем выпускать на рынок заведомо инновационный продукт, на всякий случай принято проводить экспертизу на предмет того, каким образом можно употребить новинку во зло. Если этого не сделать, разыгравшаяся пользовательская фантазия рано или поздно приведёт к появлению новых угроз и опасностей, непосредственно вызванных этим продуктом...

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

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