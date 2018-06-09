Регистрация частных камер видеонаблюдения укрепляет безопасность в городе

В центральной части Сан-Франциско расширяется программа, по которой камеры видеонаблюдения, принадлежащие жителям города и бизнесменам, подключаются к полицейской системе мониторинга. Программа охватывает кварталы, прилегающие к площади Юнион-сквер. В настоящее время в неё входит уже около 350 камер, которые принадлежат 40 собственникам.

В объектив камер, включённых в программу, регулярно попадает что-то важное, требующее внимания полиции. Правоохранители говорят, что в городе ежедневно происходит несколько преступлений, и по многим из них имеются фото- и видеоданные, получаемые с помощью камер видеонаблюдения.

Начиналось всё в 2012 году с шести частных камер. С тех пор на развитие системы собрано $3 млн грантов от «Фонда общественности Силиконовой долины». Владелец жилья или фирмы, желающий принять участие в программе, платит 10% от стоимости камер. Остальное покрывается за счёт грантов.

Выполнение программы обеспечивает местная организация содействия бизнесу. Всё оборудование поставляет одна компания. В ней выделен персонал для решения технических проблем и для координации действий с Департаментом полиции Сан-Франциско. Места расположения камер, входящих в программу, полиция не сообщает.

Видеоизображение с камер транслируется в центр мониторинга. Его не просматривают в реальном времени, но полиция может запрашивать видеозаписи или отдельные кадры, когда где-либо случится преступление. Полицейские рассчитывают, что частные камеры помогут им, в первую очередь, в раскрытии серьёзных преступлений.

За 2017 год из полиции поступило более 500 запросов на видеоматериалы. Утверждается, что всего с помощью камер, входящих в проект, она произвела порядка 200 арестов. Однако проверить это невозможно, поскольку полиция не ведёт отдельного учёта случаев использования этих камер в своих расследованиях.

Число городов США, в которых действуют программы регистрации частных камер полицией, растёт. Во многих городах, таких как Аламида, штат Калифорния, они введены в действие совсем недавно. В других, например в Бристоле, штат Коннектикут, существуют на уровне планов и пока не воплотились в жизнь.