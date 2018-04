Частные камеры видеонаблюдения помогут полиции собрать больше информации

Программу по регистрации частных телекамер под названием We S.E.E. ввела в действие полиция города Аламида, штат Калифорния. Она поможет полицейским определять местонахождение камер видеонаблюдения, принадлежащих отдельным людям и коммерческим фирмам. С помощью записей с камер стражи порядка смогут лучше расследовать преступления, которые происходят в городе. Регистрация камер позволит им не тратить время на их поиск.

До сих пор офицеры полиции, получив приказ заняться каким-либо инцидентом, начинали обходить окрестности и выяснять, где есть работающие телекамеры. Постепенно они убедились, что на острове у многих бизнес-структур имеются системы безопасности, содержащие камеры видеонаблюдения. В одном только прошлом году полиции удалось с помощью видеозаписей от различных телекамер расследовать несколько краж и одно разбойное нападение.

В последнее время, с развитием технологий, у жителей появились дверные видеозвонки и другие новые средства видеонаблюдения. В их поле зрения также попадает немало случайной видеоинформации, часть которой может оказаться важной. Всё это побудило полицию приступить к разработке программы.

Участие в программе We S.E.E., название которой расшифровывается как We Share Electronic Evidence («Мы делимся электронными доказательствами»), будет добровольным. Владельцы камер зарегистрируют в полиции только место их расположения, и никакой другой информации о самих системах безопасности с них не спросят. Доступ к этим данным получит только полиция.

В полиции отмечают, что идея сбора информации от сотен частных камер не имеет недостатков. Чем больше разных сведений будет получено при расследовании, тем лучше.

Частные камеры полиция регистрирует во многих городах и округах США. В некоторых случаях речь идёт не только о просмотре видеоархива, но и о мониторинге в реальном времени, как в округе Ниагара, штат Нью-Йорк. В отдельных случаях вслед за добровольным участием в таких инициативах настаёт черёд и чего-то более «жёсткого», наподобие обязательного видеонаблюдения в ночных предприятиях ритейла в Детройте.