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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Частные камеры видеонаблюдения помогут полиции собрать больше информации


17.04.2018

Программу по регистрации частных телекамер под названием We S.E.E. ввела в действие полиция города Аламида, штат Калифорния. Она поможет полицейским определять местонахождение камер видеонаблюдения, принадлежащих отдельным людям и коммерческим фирмам. С помощью записей с камер стражи порядка смогут лучше расследовать преступления, которые происходят в городе. Регистрация камер позволит им не тратить время на их поиск.

До сих пор офицеры полиции, получив приказ заняться каким-либо инцидентом, начинали обходить окрестности и выяснять, где есть работающие телекамеры. Постепенно они убедились, что на острове у многих бизнес-структур имеются системы безопасности, содержащие камеры видеонаблюдения. В одном только прошлом году полиции удалось с помощью видеозаписей от различных телекамер расследовать несколько краж и одно разбойное нападение.

В последнее время, с развитием технологий, у жителей появились дверные видеозвонки и другие новые средства видеонаблюдения. В их поле зрения также попадает немало случайной видеоинформации, часть которой может оказаться важной. Всё это побудило полицию приступить к разработке программы.

Участие в программе We S.E.E., название которой расшифровывается как We Share Electronic Evidence («Мы делимся электронными доказательствами»), будет добровольным. Владельцы камер зарегистрируют в полиции только место их расположения, и никакой другой информации о самих системах безопасности с них не спросят. Доступ к этим данным получит только полиция.

В полиции отмечают, что идея сбора информации от сотен частных камер не имеет недостатков. Чем больше разных сведений будет получено при расследовании, тем лучше.

Частные камеры полиция регистрирует во многих городах и округах США. В некоторых случаях речь идёт не только о просмотре видеоархива, но и о мониторинге в реальном времени, как в округе Ниагара, штат Нью-Йорк. В отдельных случаях вслед за добровольным участием в таких инициативах настаёт черёд и чего-то более «жёсткого», наподобие обязательного видеонаблюдения в ночных предприятиях ритейла в Детройте.

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Передний край

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

ВОРЫ-ДОМУШНИКИ РАССКАЗАЛИ...

Воров-домушников, содержащихся в исправительных учреждениях, расспросили об их методах и о том, какие охранные системы сдерживают их. Преступники рассказали, как они проникали в дома, что искали, что их привлекало и что отпугивало. Бывшие злоумышленники теперь дают советы о том, как люди могут защитить свои жилища.

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