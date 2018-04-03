Добровольная регистрация частных камер видеонаблюдения может стать для кого-то обязательной

«Добровольной не для всех» предлагается сделать программу регистрации частных камер видеонаблюдения, действующую в Детройте. Мэр города Майк Дагген хочет, чтобы она стала обязательной для всех предприятий ритейла, работающих до позднего вечера.

Согласно программе Project Green Light («Излучай зелёный свет»), предприятия мелкого бизнеса добровольно устанавливают у себя камеры видеонаблюдения высокого разрешения, внутренние и уличные. Камеры подключаются к полицейской системе мониторинга, и стражи порядка могут просматривать изображение в реальном времени.

Летом прошлого года уже предлагалось сделать видеонаблюдение в ночных заведениях и магазинах обязательным. Однако тогда инициатива не получила должной поддержки. Совсем недавно было решено внедрить в программу добровольного подключения частных камер распознавание лиц.

Теперь мэр заявил, что в течение этого года попросит Городской совет принять решение, обязывающее подключаться к программе Project Green Light все ночные предприятия ритейла. Обязанность вести видеонаблюдение будет наложена сначала на бары, рестораны, автозаправки и другие объекты, которые обычно работают в часы, связанные с наибольшим риском совершения преступлений, — с полуночи до 4 часов утра. Затем настанет черёд тех, кто работает после 10 вечера.

Начиная с января 2016 года, около 230 коммерческих фирм Детройта добровольно записалось для участия в программе. При этом выбранный для проекта инсталлятор не успевает выполнить их заказы. На внешней стене каждого объекта, охваченного программой, вывешивается зелёный фонарь, который, как считается, оказывает на преступников сдерживающее воздействие. Каждая фирма изначально платит от $1000 до $6000, а затем ежемесячно отчисляет за облачное хранение видеозаписей от $140.

Городские власти рассчитывают к концу 2018 года довести число участников программы до 400. Они считают, что значительное снижение уровня преступности уже достигнуто. Число угонов автомобилей за два года сократилось в Детройте на 40%. «Этому нет другого объяснения — дело в программе Green Light», — говорит мэр.