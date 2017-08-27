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Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Видеонаблюдение в ночных заведениях и магазинах может стать обязательным


27.08.2017

В Детройте предлагают сделать обязательной программу по оснащению коммерческих фирм камерами видеонаблюдения, напрямую подключёнными к Департаменту полиции города. С такой инициативой выступили Городской совет и сам Департамент полиции. Предлагается применять это требование к тем объектам, которые открыты после 10 часов вечера.

Немалое число преступлений совершается в городе в винных магазинах и в магазинах шаговой доступности. Соблазн улучшить ситуацию с помощью централизованного видеонаблюдения велик, и делать это решили с помощью закона, который возложит его финансирование на плечи местных предпринимателей. Распространить действие «обязаловки» предполагается даже на стадионы и театры.

Пока что реализуемая в Детройте с начала 2016 года программа подключения коммерческих фирм к городской системе видеонаблюдения является добровольной. За согласие соединить свои камеры с полицейским центром мониторинга бизнесмены получают скидки от компании Comcast, провайдера услуг связи.

В конце прошлого года стоимость участия в программе городского видеонаблюдения в Детройте снизили до $1000 за оборудование и $140 в месяц за обслуживание. В результате удалось довести число её участников до 100, что всё-таки очень мало для такого города.

Одной из причин, по которой многие бизнесмены считают для себя программу излишне обременительной, является обязательное для её участников условие: устанавливать зелёный фонарь. Он указывает на тот факт, что объект подключён к полицейскому центру мониторинга и, следовательно, должен сдерживать потенциальных злоумышленников. От этого происходит и название программы — «Зелёный свет».

Жители города говорят, что зелёные фонари помогают им чувствовать себя в безопасности. Кто-то в поездках по ночному городу предпочитает останавливаться там, где есть такой фонарь. Однако стоимость фонаря — порядка $450 — становится дополнительным препятствием для многих фирм.

На этом фоне предложение обязать часть фирм выложить деньги за видеонаблюдение встречается многими в штыки. Противники идеи говорят, что такие вещи не должны быть принудительными. Вместо этого полиция могла бы сама ставить свои камеры там, где считает нужным.

Автор проекта закона об обязательном видеонаблюдении, член Городского совета Андре Спиви, надеется, что он будет вынесен на голосование в совете в сентябре.

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