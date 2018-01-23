Программа добровольного подключения телекамер компаний к городской системе видеонаблюдения будет дополнена распознаванием лиц

Распознавание лиц будет добавлено в Детройте в программу Green Light «Зелёный свет», по которой камеры коммерческих фирм добровольно подключаются к полицейской системе видеонаблюдения. Правоохранительное ведомство закупило у компании, специализирующейся в этой области, программное обеспечение стоимостью $1 млн. Трёхлетний контракт предусматривает поддержку и сопровождение использования ПО.

По реализуемой в Детройте программе Green Light видеоизображение с камер, которые установит у себя добровольно участвующая в ней фирма, транслируется прямо в штаб-квартиру Департамента полиции города. Компания платит $1000 за полный комплект оборудования, а также $140 в месяц за обслуживание, в которое входит и хранение архива в течение 30 дней. Название программе дали зелёные фонари, которые устанавливаются у участников программы и призваны оказывать на преступников сдерживающее воздействие.

Ранее Департамент полиции уже использовал распознавание лиц при расследовании насильственных преступлений. Для этого он «брал в пользование» программное обеспечение у других правоохранительных агентств.

С помощью распознавания лиц полиция будет сравнивать изображения людей, совершивших преступления, с фотографиями на водительских правах, в постах в соцсетях и в различных открытых базах данных. Задача одна — идентифицировать подозреваемых и найти их.

Полиция заверяет, что внедрение распознавания лиц не имеет отношения к тотальной слежке, и что она не пытается скрытно наблюдать за людьми. Власти не собираются с помощью распознавания лиц присваивать идентификационный номер каждому, кто приходит на объект, участвующий в программе Green Light. Применение этой технологии будет ограничено расследованием насильственных преступлений, и использовать её для других целей запрещено.

Однако защитники прав человека, как обычно, подвергли планы полиции резкой критике. Саму технологию они считают крайне неточной. Законопослушные граждане, ошибочно выбранные системой из базы, будут попадать в подозреваемые без каких-либо на то оснований.