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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Программа добровольного подключения телекамер компаний к городской системе видеонаблюдения будет дополнена распознаванием лиц


23.01.2018

Распознавание лиц будет добавлено в Детройте в программу Green Light «Зелёный свет», по которой камеры коммерческих фирм добровольно подключаются к полицейской системе видеонаблюдения. Правоохранительное ведомство закупило у компании, специализирующейся в этой области, программное обеспечение стоимостью $1 млн. Трёхлетний контракт предусматривает поддержку и сопровождение использования ПО.

По реализуемой в Детройте программе Green Light видеоизображение с камер, которые установит у себя добровольно участвующая в ней фирма, транслируется прямо в штаб-квартиру Департамента полиции города. Компания платит $1000 за полный комплект оборудования, а также $140 в месяц за обслуживание, в которое входит и хранение архива в течение 30 дней. Название программе дали зелёные фонари, которые устанавливаются у участников программы и призваны оказывать на преступников сдерживающее воздействие.

Ранее Департамент полиции уже использовал распознавание лиц при расследовании насильственных преступлений. Для этого он «брал в пользование» программное обеспечение у других правоохранительных агентств.

С помощью распознавания лиц полиция будет сравнивать изображения людей, совершивших преступления, с фотографиями на водительских правах, в постах в соцсетях и в различных открытых базах данных. Задача одна — идентифицировать подозреваемых и найти их.

Полиция заверяет, что внедрение распознавания лиц не имеет отношения к тотальной слежке, и что она не пытается скрытно наблюдать за людьми. Власти не собираются с помощью распознавания лиц присваивать идентификационный номер каждому, кто приходит на объект, участвующий в программе Green Light. Применение этой технологии будет ограничено расследованием насильственных преступлений, и использовать её для других целей запрещено.

Однако защитники прав человека, как обычно, подвергли планы полиции резкой критике. Саму технологию они считают крайне неточной. Законопослушные граждане, ошибочно выбранные системой из базы, будут попадать в подозреваемые без каких-либо на то оснований.

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Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

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Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

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