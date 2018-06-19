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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Эффективность проекта по регистрации частных камер видеонаблюдения поставлена под сомнение


19.06.2018

Вопрос об актуальности проекта по регистрации частных камер видеонаблюдения в полиции всё отчётливее возникает в Детройте. Преступления, в том числе тяжкие, слишком часто происходят здесь на тех улицах, которые плотно охвачены этим проектом и, казалось бы, должны быть безопасными.

Проект именуется Green Light, поскольку дома, владельцы которых подключили свои камеры видеонаблюдения к полицейской системе мониторинга, отмечены зелёными фонарями. Фирма, участвующая в программе, вносит примерно $4000 за установку камер, а также ежемесячную плату. Изображение с камер поступает в реальном времени в полицейский центр мониторинга.

Изначально предполагалось, что заметные, особые фонари известного всем назначения будут сдерживать злоумышленников и хулиганов. Фонарь, казалось бы, обозначал, что Департамент полиции Детройта следит за этим местом. Однако преступления, которые имели место в зонах, охваченных проектом, побудили общественность начать дискуссию о его полезности.

Полиция рапортует о снижении преступности. Звучат предложения сделать в Детройте видеонаблюдение обязательным для ночных предприятий ритейла. Однако скептики указывают, что в статистике правоохранителей отсутствует сравнение мест, охваченных проектом Green Light, с теми, в которых его нет. Противники регистрации камер говорят, что она даёт лишь трату средств и вторжение в частную жизнь людей. Борьбе же с уличной преступностью способствует, по их мнению, не видеонаблюдение, а освещение и усиленное патрулирование силами полиции.

В Центре мониторинга, в который передаётся изображение от камер, участвующих в проекте, просмотром изображения занимаются восемь человек. Три раза в сутки, в начале каждой смены, они поочерёдно выводят на мониторы изображение от всех камер, чтобы проверить их работу. Далее они просматривают по кругу изображение из восьми-десяти наиболее «горячих» мест, а также обращаются к картинке при получении тревожных сообщений.

При такой организации работы наличие камер на улицах города не сдерживает нарушителей и не предотвращает преступления, но позволяет полиции быстрее реагировать на них. Дискуссии вокруг его полезности продолжаются.

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Передний край

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Вы купили дорогое и функциональное сетевое устройство, и вам не терпится ввести своё новое приобретение «в бой». Очевидно, что единственный способ заставить покупку работать — подключить её к локальной компьютерной сети (конечно, вы можете использовать IP-камеры как муляжи, но если вы хотите, чтобы устройство функционировало, без сети не обойтись никак). К сожалению, не всегда новый видеорегистратор работает «из коробки» — при интеграции устройств в сетевую инфраструктуру может возникнуть ряд неочевидных трудностей, обусловленных, как правило, самой инфраструктурой. Маркетинговый миф о простоте IP-видеонаблюдения был опровергнут головной болью практического опыта.

ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА РЕКЛАМЫ

Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

ЭПОХА СТАРТАПОВ

Крупные корпорации, как известно, в рыночном смысле несколько неповоротливы и инертны. А данные о высокой эффективности операций, почерпнутые из отчётов перед акционерами, зачастую выглядят не слишком правдоподобно. На этапе становления рынка крупным компаниям всегда легче: уже сложилась репутация, установилась клиентская база, выработаны навыки ведения переговоров. Когда рыночный пирог поделен «крупняком», мелким игрокам остаётся лишь подбирать крошки.

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