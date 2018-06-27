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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Полиция предлагает всем желающим смотреть изображение от камер видеонаблюдения


27.06.2018

Доступ всем желающим к просмотру изображения от десятков общественных камер видеонаблюдения открыла полиция города Ньюарк (штат Нью-Джерси, США). Люди, которые будут добровольно всматриваться в экран, помогут, по замыслу стражей порядка, выявлять в реальном времени что-либо подозрительное, о чём они смогут незамедлительно сообщить в полицию.

Название программы — «Гражданский виртуальный патруль» (Citizen Virtual Patrol). Она рассматривается как одна из мер по повышению прозрачности правоохранительной системы на фоне роста расовой вражды и обвинений полицейских в агрессивном поведении.

Программа стартовала в апреле с 62 камер, которые располагаются в наиболее людных местах. На специальном сайте для участия в ней зарегистрировалось 1600 пользователей. С тех пор от жителей города поступило немало обращений с просьбой увеличить число камер.

Закономерно, что защитники гражданских свобод критикуют данную инициативу. По их мнению, она ставит законопослушных и ничего не подозревающих людей под излишний видеоконтроль. Кроме того, доступ к мониторингу «кого попало» даёт ворам и прочим злоумышленникам новый инструмент для слежки за своими потенциальными жертвами.

Звучит также довод о том, что просмотр изображения силами неподготовленных «операторов» неэффективен. Следует ожидать, что участники программы будут генерировать множество ложных тревог, основанных на их субъективном представлении о том, что из увиденного ими требует вмешательства полиции.

К голосам скептиков добавляется и мнение тех экспертов, которые уверены, что видеонаблюдение не вносит существенного вклада в пресечение преступлений, и его основная задача — дать материал для расследований. Исходя из этого, следует заботиться не об интенсивном просмотре всего изображения, а о тщательном хранении видеоархива и удобстве работы с ним.

В ближайшие месяцы к системе общественного мониторинга будет подключено ещё около 100 камер. Видеоизображение от камер станет доступно через приложение для смартфона. Несмотря на то, что добровольные помощники полиции порой звонят в неё с сообщениями об увиденных инцидентах, ни одного ареста на основе их работы пока не сделано.

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