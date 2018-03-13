Программа по подключению частных камер видеонаблюдения к полиции реализуется медленно

Использовать в своей работе множество имеющихся повсюду камер видеонаблюдения, которые находятся в частной собственности, собирается полиция округа Ниагара, штат Нью-Йорк. В дело пойдут камеры, принадлежащие и коммерческим фирмам, и жителям города. Программа реализуется вслед за множеством таких же программ добровольной регистрации частных камер в полиции, претворяемых в жизнь в различных городах США. В последнее время подобные программы были запущены в действие в Остине, штат Техас, Альбукерке, штат Нью-Мексико, и в Лонгмонте, штат Колорадо.

Концепция программы, получившей название Operation SafeCam, состоит в том, что видеопоток с уличных телекамер, которые есть у жителей и владельцев фирм, будет передаваться в местный Центр расследований и анализа преступлений, расположенный в штаб-квартире полиции города Ниагара-Фоллс. Одна из стен здесь увешана большими экранами, на которые выводится изображение с городских камер и камер школьного департамента. По замыслу инициаторов программы, сюда же будет поступать видеоинформация с частных камер. Конечная цель — покрыть видеонаблюдением весь округ. Камеры в полиции считают проверенным оружием в борьбе с преступностью.

Действие программы началось в августе прошлого года. «Вначале нас накрыло потоком обращений, но потом всё стихло», — говорят в полиции. В результате камеры тех, кто зарегистрировался для участия в программе, так и не подключены к центру. Теперь местные власти решили ускорить эту работу, в том числе и в качестве реакции на статистику ФБР, которая показала рост числа насильственных преступлений в округе.

Предлагая владельцам частных телекамер регистрировать их, власти ссылаются на успех в развитии аналогичной программы в соседнем, более крупном городе Буффало. Там полицейские буквально «прочесали» улицы, уговаривая бизнесменов и простых жителей подключить свои камеры к городской системе видеонаблюдения.

Весной власти округа Ниагара попросят полицейских пройтись по улицам и домам, чтобы предложить тем, кто имеет телекамеры, записаться для участия в программе.