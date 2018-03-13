 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Программа по подключению частных камер видеонаблюдения к полиции реализуется медленно


13.03.2018

Использовать в своей работе множество имеющихся повсюду камер видеонаблюдения, которые находятся в частной собственности, собирается полиция округа Ниагара, штат Нью-Йорк. В дело пойдут камеры, принадлежащие и коммерческим фирмам, и жителям города. Программа реализуется вслед за множеством таких же программ добровольной регистрации частных камер в полиции, претворяемых в жизнь в различных городах США. В последнее время подобные программы были запущены в действие в Остине, штат Техас, Альбукерке, штат Нью-Мексико, и в Лонгмонте, штат Колорадо.

Концепция программы, получившей название Operation SafeCam, состоит в том, что видеопоток с уличных телекамер, которые есть у жителей и владельцев фирм, будет передаваться в местный Центр расследований и анализа преступлений, расположенный в штаб-квартире полиции города Ниагара-Фоллс. Одна из стен здесь увешана большими экранами, на которые выводится изображение с городских камер и камер школьного департамента. По замыслу инициаторов программы, сюда же будет поступать видеоинформация с частных камер. Конечная цель — покрыть видеонаблюдением весь округ. Камеры в полиции считают проверенным оружием в борьбе с преступностью.

Действие программы началось в августе прошлого года. «Вначале нас накрыло потоком обращений, но потом всё стихло», — говорят в полиции. В результате камеры тех, кто зарегистрировался для участия в программе, так и не подключены к центру. Теперь местные власти решили ускорить эту работу, в том числе и в качестве реакции на статистику ФБР, которая показала рост числа насильственных преступлений в округе.

Предлагая владельцам частных телекамер регистрировать их, власти ссылаются на успех в развитии аналогичной программы в соседнем, более крупном городе Буффало. Там полицейские буквально «прочесали» улицы, уговаривая бизнесменов и простых жителей подключить свои камеры к городской системе видеонаблюдения.

Весной власти округа Ниагара попросят полицейских пройтись по улицам и домам, чтобы предложить тем, кто имеет телекамеры, записаться для участия в программе.

Возврат к списку

Передний край

БИТРЕЙТ И НИЗКАЯ ОСВЕЩЁННОСТЬ

Несмотря на то, что при проектировании систем битрейт потока принимают за постоянную во времени величину, в реальности он существенно варьируется в зависимости от условий съёмки. А при низкой освещённости он значительно вырастает. Проведённые недавно сравнительные испытания одиннадцати образцов телевизионных камер наблюдения различных производителей показали, что средний по выборке битрейт при ночной съёмке составляет 498% от дневного.

H.265 — МАРКЕТИНГОВЫЙ ТРЮК?

За прошедшие годы доминирующим видеокодеком в отрасли безопасности стал Н.264, но в последнее время ряд производителей и экспертов принялись весьма интенсивно «продавливать» Н.265. В связи с приходом нового кодека возникает ряд вопросов. Прежде всего общественность интересуется двумя: когда HEVC станет общеупотребительным и надолго ли всё это. Однако редакцию интересуют чуть более глубоко зарытые вещи: например, кто получит основные выгоды от перехода на новый стандарт кодирования, и не является ли это очередным маркетинговым трюком, позволяющим сдвинуть рыночный баланс в сторону определённых игроков.

ХВАТИТ СИДЕТЬ ПО СВОИМ НОРАМ!

Cегодняшняя отрасль безопасности представляет собой замысловатую смесь традиционного и новейшего, развиваясь стремительно и порой непредсказуемо, осваивая новые, невиданные прежде возможности. От простой «офисной» компьютеризации буквально на наших глазах был совершён скачок к полноценному сотрудничеству машинного интеллекта с человеческим. Однако типичный представитель конечника — руководитель корпоративной службы охраны — нередко находится в глухой обороне от окружающего мира, отмахиваясь от интересных и удобных для него же самого предложений, как от дьявольских искушений.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью стандартной тестовой цели Rotakin

Тестирование производительности системы видеонаблюдения с помощью Rotakin



Как правильно хранить, воспроизводить и стирать изображения систем видеонаблюдения

Как правильно хранить, воспроизводить и стирать изображения систем видеонаблюдения



Видеоаналитика: Мифы и реальность

Видеоаналитика: Мифы и реальность



Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения

Практическое руководство по обучению операторов систем видеонаблюдения


Hits 54279797
15785
Hosts 4821030
1037
Visitors 9009297
2317

52

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582