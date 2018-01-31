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Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

При добровольной регистрации частные камеры видеонаблюдения всего лишь нанесут на карту


31.01.2018

Полиция города Лонгмонт, штат Колорадо, составляет списки коммерческих компаний и частных домовладельцев, имеющих уличные камеры видеонаблюдения. Дело это — чисто добровольное. Изображение с камер фирм и частных лиц нужно полиции, как и видеоданные с её собственных камер, для идентификации подозреваемых и для сбора полезной информации, относящейся к имеющим место инцидентам.

Идея привлечь к участию в своей деятельности обладателей камер пришла полицейским в голову в июне, когда в городе были сожжены шесть автомобилей и мусорный контейнер. Следователи провели на ногах несколько часов, бегая по домам тех, кто живёт рядом с местами, в которых происходили поджоги. Они искали камеры, которые могли бы запечатлеть того, кто всё это совершил.

В какой-то момент в ходе поисков аналитики из полицейского департамента вспомнили об известных им программах по регистрации частных камер, которые действуют в различных уголках США.

Полиция Лонгмонта не будет с помощью регистрируемых частных камер вести мониторинг. Все камеры нанесут на карту, и полицейские будут пользоваться ею. При расследовании преступления они смогут быстро находить в данном квартале города ту фирму или семью, которая поможет им с видеозаписями. Связавшись с владельцем камер по телефону или электронной почте, офицеры полиции попросят его посмотреть записи и понять, есть ли на них что-нибудь, имеющее отношение к делу.

Владельцы камер смогут выбирать, будет ли информация об их участии в программе закрытой или известной всем. В последнем случае появляется дополнительный фактор сдерживания злоумышленников.

В некоторых других частях штата Колорадо недавно стартовали аналогичные программы, и их основные параметры — такие же. В округе Эль-Пасо регистрация камер также является добровольной, и полицейские здесь тоже не ведут мониторинг частных камер. В городе Колорадо-Спрингс, административном центре округа, ежедневно регистрируется от двух до четырёх участников программы по подключению камер. В здешней полиции отмечают, что людей при этом беспокоят вопросы приватности.

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Передний край

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛАЗЕРОВ

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ЭПОХА СТАРТАПОВ

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10 СОВЕТОВ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВОК

Выставка — это серьёзные инвестиции, организационное напряжение и большие надежды. Чтобы всё это оправдалось, следует избегать и «лотерейного» подхода (авось, кто-нибудь да забредёт), и жёсткой программы (только встречи по списку). Как выжать всё возможное из присутствия на очередном мероприятии? Оставим в стороне вопрос целесообразности участия и выбор самой выставки и приведём несколько практических советов. Несмотря на то, что часть из них выглядят вполне очевидными, постарайтесь уделить внимание каждому пункту. Что необходимо предусмотреть, готовясь к экспозиции своих продуктов и услуг?

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