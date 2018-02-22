Полиция будет просматривать живое изображение с частных камер видеонаблюдения

Ещё одна программа по регистрации частных камер в полиции запущена в США, на этот раз — в городе Остин, столице штата Техас. От многих других аналогичных программ она отличается тем, что полиции будет даваться доступ к живому изображению, получаемому с этих камер.

«Альянс центра Остина» организовал форум, на котором представители городского департамента полиции рассказали, как будет работать программа. На встречу пригласили управляющих объектами недвижимости, директоров отелей, менеджеров частных фирм.

«Поскольку офицеров у нас не хватает, мы не можем быть везде, — пояснял начальник департамента, — однако расширение сети камер поможет заполнить эту брешь». Идея привлечь частных владельцев камер в помощь полиции возникла ещё в 2015 году, однако тогда эту работу отложили, чтобы дать выбранному для неё интегратору время подготовиться.

Первая цель — уговорить зарегистрироваться как можно больше коммерческих структур. В случае какого-либо инцидента полицейские будут знать, куда идти, чтобы посмотреть видеозапись. Кроме того, они смогут получать живое изображение с частных камер видеонаблюдения во время самих инцидентов.

Подключаться к частным телекамерам они будут только в случае, если получат информацию о чём-то, требующем их внимания. Если же владелец частной системы видеонаблюдения не хочет, чтобы полиция вела с её помощью мониторинг, он может при регистрации указать это, и к нему будут обращаться только за видеозаписями.

Департамент полиции Остина выстраивает свою систему регистрации по образцу той, что реализована в Вашингтоне. Там бизнесменов и частных лиц пригласили регистрировать свои камеры, чтобы полицейские могли просматривать изображение с них из контрольного центра. В результате столичные полицейские получили за первый месяц после начала действия программы доступ к 1000 новых камер.

Программы по добровольной регистрации частных камер в полиции в последнее время были запущены в действие в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и в Лонгмонте, штат Колорадо, а ранее — во многих других городах США.