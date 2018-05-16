Владельцы камер видеонаблюдения регистрируют их в полиции

Использовать в своей работе больше камер видеонаблюдения собирается полиция города Бристоль, штат Коннектикут, США. Для этого она, как и полиция многих других американских городов, например Аламиды, штат Калифорния, собирается привлечь к делу частных владельцев камер. Правоохранители уже начали приглашать жителей города и бизнесменов принять участие в программе регистрации частных камер.

Цель — нанести камеры на карту и записать их в базу данных, которую полиция сможет применять при расследовании преступлений. Расследуя, например, случай воровства, полицейские пойдут по домам участников программы и попросят у них видеозаписи.

При регистрации участник программы заходит на посвящённый ей сайт, отмечается на нём, вводит свой адрес и указывает, сколько у него камер, сколько из них смотрят на улицу, и как долго он хранит архив. Наличие этой информации позволит полицейским сэкономить то время, которое они сейчас тратят на то, чтобы обходить множество окрестных домов в поисках интересующих их видеозаписей. Во многих случаях быстрое получение видеокадров поможет находить преступников по горячим следам.

Участие в программе является целиком добровольным. От владельцев камер не потребуют передавать сами видеозаписи, и полиция должна будет располагать вескими основаниями для того, чтобы обращаться к ним.

Противники излишнего вмешательства государства в частную жизнь граждан настаивают на том, чтобы правила обращения полиции к базе данных участников программы были чётко прописаны. Кроме того, следует корректно сформулировать, с чем именно соглашается человек, становящийся с добровольным помощником полиции по вопросу уличного видеонаблюдения.

Изначально в тексте регистрационной формы содержались слова: «Вы соглашаетесь с тем, что полиция Бристоля будет иметь доступ к вашему видеоизображению в целях проведения расследования». Однако позже она была изменена. Регистрация человека в программе не будет автоматически давать полиции право просматривать изображение.

В некоторых городах Коннектикута и соседних штатов претворяются в жизнь аналогичные программы. Во всех этих случаях их участники также имеют право отказать полиции в праве посмотреть видеоизображение с их телекамер.