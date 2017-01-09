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Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Полиция просит регистрировать камеры видеонаблюдения бизнесменов и простых граждан


09.01.2017

Департамент полиции города Брукхейвена, расположенного в округе Де-Калб, штат Джорджия, ввёл в действие новую программу под названием «Действие подключено» (Operation Plugged In). Владельцам домов, сообществам жильцов и бизнесменам, которые имеют собственные системы видеонаблюдения, предлагается регистрировать в полиции свои телекамеры. Участие в программе — исключительно добровольное.

Назначение программы — дать полиции возможность быстро узнавать, где в окрестностях, поблизости от места очередного преступления, имеются камеры видеонаблюдения. Полиция сможет сразу же вступать в контакт с владельцами этих камер и просить у них видеозаписи. Это позволит полицейским при расследовании инцидентов не терять время, что во многих случаях имеет решающее значение для успешного поиска преступников.

Просмотр полицейскими живого изображения с телекамер граждан и коммерческих фирм не предусматривается. Прямого доступа к этим камерам стражи порядка иметь не будут. Речь идёт только о записях, причём получаемых лишь тогда, когда это действительно необходимо. Информация об участниках программы видеонаблюдения хранится в надёжно защищённых базах данных.

Тем, кто зарегистрирует свои камеры, выдаются стикеры. Они смогут наклеивать их в заметных местах, что, как ожидается, будет оказывать на потенциальных нарушителей сдерживающее воздействие.

Подобные программы реализуются в последнее время в разных уголках США. Некоторые из них по своим параметрам вполне аналогичны той, что принята в Брукхейвене. Такова, например, программа, которая действует в городе Сиконк, штат Массачусетс.

В других случаях всё организовано несколько иначе. Коммерческие фирмы Детройта могут давать полиции доступ к своим камерам для мониторинга в реальном времени и получают скидки на их инсталляцию. В Дулуте, штат Миннесота, полиция может подключаться к телекамерам частных владельцев, но только к тем, которые установлены на городских улицах. А в Чикаго и Вашингтоне жители получают вычет из выплат в бюджет за каждую камеру, подключаемую к полицейской системе видеонаблюдения.

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Передний край

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Как вы, наверное, заметили, газета Security News отличается от множества отраслевых изданий прежде всего наличием определенных амбиций. Хорошо это или плохо — по большому счету, неважно. Важно то, что газета имеет собственную позицию, исходя из которой выработаны основы редакционной и коммерческой политики. В условиях рыночного коллапса, однако, такой подход может показаться избыточным. Отмечено, что новейшая тенденция к так называемому «сокращению непрофильных расходов» коснулась и объемов рекламы. Но мы по-прежнему остаемся достаточно разборчивыми и принципиальными в работе с рекламодателями.

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Информация о взломах компьютерных систем давно уже перестала считаться фантастикой. Переход на сетевое видеонаблюдение поставил безопасность IP-камер под закономерный вопрос: можно ли при желании обойти защиту, и есть ли она как таковая? Парольная защита предусмотрена во всех без исключения моделях камер видеонаблюдения. Однако уровень её исполнения у разных производителей может оказаться разным. Не секрет, что во многих системах пароли по умолчанию остаются на долгие годы — по сути, до первого прецедента взлома.

10 ПРОБЛЕМ ОБЛАКОВ

Специалисты провели опрос заказчиков, проявивших интерес к системам облачного видеонаблюдения, и на основе полученных данных сформулировали своеобразный хит-парад проблематики, которая встаёт перед клиентами в ходе эксплуатации таких систем. Это далеко не исчерпывающий список, однако на начальном этапе освоения облачных технологий этого должно хватить. Не ведитесь на рекламу и не оставляйте в своих представлениях «белых пятен». Тот, кто во всём разберётся, первым двинется дальше.

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