Полиция просит регистрировать камеры видеонаблюдения бизнесменов и простых граждан

Департамент полиции города Брукхейвена, расположенного в округе Де-Калб, штат Джорджия, ввёл в действие новую программу под названием «Действие подключено» (Operation Plugged In). Владельцам домов, сообществам жильцов и бизнесменам, которые имеют собственные системы видеонаблюдения, предлагается регистрировать в полиции свои телекамеры. Участие в программе — исключительно добровольное.

Назначение программы — дать полиции возможность быстро узнавать, где в окрестностях, поблизости от места очередного преступления, имеются камеры видеонаблюдения. Полиция сможет сразу же вступать в контакт с владельцами этих камер и просить у них видеозаписи. Это позволит полицейским при расследовании инцидентов не терять время, что во многих случаях имеет решающее значение для успешного поиска преступников.

Просмотр полицейскими живого изображения с телекамер граждан и коммерческих фирм не предусматривается. Прямого доступа к этим камерам стражи порядка иметь не будут. Речь идёт только о записях, причём получаемых лишь тогда, когда это действительно необходимо. Информация об участниках программы видеонаблюдения хранится в надёжно защищённых базах данных.

Тем, кто зарегистрирует свои камеры, выдаются стикеры. Они смогут наклеивать их в заметных местах, что, как ожидается, будет оказывать на потенциальных нарушителей сдерживающее воздействие.

Подобные программы реализуются в последнее время в разных уголках США. Некоторые из них по своим параметрам вполне аналогичны той, что принята в Брукхейвене. Такова, например, программа, которая действует в городе Сиконк, штат Массачусетс.

В других случаях всё организовано несколько иначе. Коммерческие фирмы Детройта могут давать полиции доступ к своим камерам для мониторинга в реальном времени и получают скидки на их инсталляцию. В Дулуте, штат Миннесота, полиция может подключаться к телекамерам частных владельцев, но только к тем, которые установлены на городских улицах. А в Чикаго и Вашингтоне жители получают вычет из выплат в бюджет за каждую камеру, подключаемую к полицейской системе видеонаблюдения.