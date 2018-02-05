 Security News :: Информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Поиск Контакты Карта сайта
Security News :: информационно-аналитическое издание по техническим средствам и системам безопасности
Security News
Security Focus

Услуги размещения публикаций на сайте Security News
 
 Газета 
 Статьи 
 Зарубежные новости 
 Под знаком PR 
 Новости 
 События отрасли 
 Дайджест СМИ 
 Фоторепортажи 
 Книги 

Получайте новости Security News через Telegram

Получайте новости Security News через Telegram. Это самый оперативный способ читать их с любого устройства.



Security News





Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости компаний

Avigilon со множеством патентов покупает компания Motorola Solutions


05.02.2018

Компания Motorola Solutions купит компанию Avigilon. Соглашение об этом заключено между руководителями двух компаний. Приобретение будет целиком оплачиваться денежными средствами. Цена одной акции компании Avigilon составит 27 канадских долларов за акцию, а общая стоимость всей компании в американских долларах — $1 млрд.

Канадская компания Avigilon разрабатывает и производит передовые системы видеонаблюдения. Это один из крупнейших в мире вендоров на данном рынке. Продукцию компании использует множество коммерческих и правительственных заказчиков. По утверждению руководства компании Motorola Solutions, покупка расширит возможности по использованию продуктов Avigilon в сфере общественной безопасности.

Motorola Solutions — крупный мировой производитель коммуникационных систем, в том числе для использования на критически важных объектах. Купив компанию Avigilon, компания Motorola Solutions выйдет на рынок видеонаблюдения в качестве крупного игрока.

Компания Motorola Solutions образована в 2011 году в результате разделения компании Motorola. Вторая возникшая при этом компания, Motorola Mobility, была куплена компанией Google. Позже почти вся компания Motorola Mobility была продана китайской компании Lenovo.

Компания Avigilon в 2014-2015 годах вела интенсивную скупку патентов, в том числе на алгоритмы видеоаналитики. Одним из важных шагов в этом направлении стало приобретение всех патентов, которые сосредоточила в своих руках компания ObjectVideo, в значительной степени — путём «патентного рэкета» в отношении крупных производителей систем видеонаблюдения. В середине 2015 года компания Avigilon начала программу лицензирования патентов, которые она накопила. Теперь эти патенты, а также возможности по их лицензированию достанутся компании Motorola Solutions.

Сделка по приобретению компанией Motorola Solutions была единогласно одобрена Советом директоров компании Avigilon. Её предполагается завершить к концу второго квартала. Однако для этого она должна получить одобрение собраний акционеров обеих компаний, а также регулирующих и судебных органов.

Количество показов: 184

Возврат к списку

Передний край

ОБЛАКА, БЕЛОКРЫЛЫЕ ЛОШАДКИ

Хранение и обработка данных в сети Интернет за счёт ресурсов удалённых серверов, получившие название «облачных» сервисов, приобретают всё большую популярность в отрасли безопасности. Вынос устройств записи/обработки данных, а также функций управления системами за пределы охраняемого объекта и вообще за пределы какой-либо определённой территории позволяет клиенту сэкономить на приобретении аппаратных и программных средств, образующих систему безопасности, а также избежать лишних расходов на содержание персонала. Единственное, что несколько портит красивую картину облачного неба — отсутствие гарантий безопасности данных.

КАМЕРЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ ХАКЕРОВ

Сетевые устройства наступают. Сопротивление бесполезно? Пожалуй, да. Однако, по мнению ряда бывалых экспертов, IP-технике предстоит пройти еще немалый путь, чтобы сравниться с традиционным аналоговым «железом» по самому критичному показателю — надежности. Самое важное на этом пути — накопление опыта эксплуатации, что в охранной технике неотделимо от оперативной работы. Но уже полученные результаты говорят о том, что вместе с сетевыми устройствами линию обороны систем физической охраны теснит и принципиально новый враг — хакер.

ОПЕРАЦИИ КГБ В БРАЗИЛИИ

Спустя некоторое время Security News возвращается к невероятной истории о том, как безопасник из Якутска организовал успешный бизнес на другом конце земного шара. Сегодня наш герой бегло говорит на бразильской разновидности португальского, прекрасно ориентируется в обстановке — и по-прежнему дико занят, полон энергии и сил. И ему по-прежнему везёт. Впрочем, за этим везением стоит чисто русская смекалка, упорный труд и редкий для соотечественников оптимизм.

RSSRSS
Присоединиться в ТвиттереTwitter 		Присоединиться в FacebookTelegram
Присоединиться в LinkedInLinkedIn		 Присоединиться в FacebookFacebook
Присоединиться в Google+Google+ 		Присоединиться ВКонтактеВКонтакте
Присоединиться в YoutubeYouTube 		Присоединиться в ОдноклассникиОдноклассники
Присоединиться в LiveJournaLiveJournal

Книжная полка


Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения

Руководящие указания для заказчиков по обеспечению футбольных стадионов системами видеонаблюдения



Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения

Руководство по составлению эксплуатационных требований к системам видеонаблюдения



IP-видеонаблюдение: наглядное пособие

IP-видеонаблюдение: наглядное пособие



Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)

Руководство по составлению спецификаций на системы контроля доступа (СКУД)


Hits 53402733
15919
Hosts 4767600
1934
Visitors 8902003
3298

57

© ИА «Безопасность Сегодня», 2017.
© «Секьюрити Фокус», 2001-2016.
Свидетельство о регистрации электронного СМИ SECURITY NEWS ЭЛ № ФС 77-33582