Avigilon со множеством патентов покупает компания Motorola Solutions

Компания Motorola Solutions купит компанию Avigilon. Соглашение об этом заключено между руководителями двух компаний. Приобретение будет целиком оплачиваться денежными средствами. Цена одной акции компании Avigilon составит 27 канадских долларов за акцию, а общая стоимость всей компании в американских долларах — $1 млрд.

Канадская компания Avigilon разрабатывает и производит передовые системы видеонаблюдения. Это один из крупнейших в мире вендоров на данном рынке. Продукцию компании использует множество коммерческих и правительственных заказчиков. По утверждению руководства компании Motorola Solutions, покупка расширит возможности по использованию продуктов Avigilon в сфере общественной безопасности.

Motorola Solutions — крупный мировой производитель коммуникационных систем, в том числе для использования на критически важных объектах. Купив компанию Avigilon, компания Motorola Solutions выйдет на рынок видеонаблюдения в качестве крупного игрока.

Компания Motorola Solutions образована в 2011 году в результате разделения компании Motorola. Вторая возникшая при этом компания, Motorola Mobility, была куплена компанией Google. Позже почти вся компания Motorola Mobility была продана китайской компании Lenovo.

Компания Avigilon в 2014-2015 годах вела интенсивную скупку патентов, в том числе на алгоритмы видеоаналитики. Одним из важных шагов в этом направлении стало приобретение всех патентов, которые сосредоточила в своих руках компания ObjectVideo, в значительной степени — путём «патентного рэкета» в отношении крупных производителей систем видеонаблюдения. В середине 2015 года компания Avigilon начала программу лицензирования патентов, которые она накопила. Теперь эти патенты, а также возможности по их лицензированию достанутся компании Motorola Solutions.

Сделка по приобретению компанией Motorola Solutions была единогласно одобрена Советом директоров компании Avigilon. Её предполагается завершить к концу второго квартала. Однако для этого она должна получить одобрение собраний акционеров обеих компаний, а также регулирующих и судебных органов.

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