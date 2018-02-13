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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости индустрии

Новые хозяева Avigilon: что дальше?


13.02.2018

Корпорация Motorola, недавно избавившаяся от коммодизированной части своего бизнеса, сделала яркий и внятный рыночный ход. Приобретение Avigilon может свидетельствовать о претензиях корпорации на ряд ключевых вертикальных рынков — в частности, госзаказа.

В результате раскола существенная часть «мобильного» бизнеса корпорации Motorola в конце концов перешла в собственность контролируемой правительством КНР корпорации Lenovo. Многие восприняли это как крах одного из известнейших телекоммуникационных брендов. Тем не менее, оставшаяся на плаву Motorola Solutions, по мнению бизнес-аналитиков, может претендовать на значительный успех на рынке решений — в частности, в секторах госзаказа, военных поставок и обеспечении объектов критической инфраструктуры. Судя по всему, именно здесь и окажется востребованным портфель патентов по видеонаблюдению, накопленный канадской компанией Avigilon.

Ряд последних скандалов, связанных с «китайской угрозой» кибербезопасности, поставил под сомнение целесообразность использования на критически важных объектах государственных и ведомственных инфраструктур технических компонентов, поставляемых подконтрольными правительству КНР компаниями. Учитывая протекционистские намерения администрации США, ситуация с государственным и армейским заказом может повернуться таким образом, что североамериканские компании окажутся в приоритете. За последние три года компанией Motorola приобретён целый ряд бизнесов, имеющих непосредственное отношение к экстренным службам и обеспечению общественной безопасности — к примеру, британского поставщика услуг транковой связи Airwave, выпускающая специализированное ПО для правоохранительных агентств компания Spillman, частного оператора экстренных служб Airbus DS Communications, провайдера радиосвязи Kodiak.

С учётом уже проявленного со стороны Motorola Solutions интереса к рынку муниципальных систем видеонаблюдения, а также приобретения бренда Avigilon, стратегические намерения компании вырисовываются достаточно отчётливо. В прошлом году, по подсчётам экспертов IHS Markit, из пятимиллиардного глобального рынка технологий управления и контроля на долю Motorola пришлось не менее 7%. Это доля абсолютного лидера. Тем не менее, среди экспертных оценок имеются и скептические: даже если корпорации Motorola окажется уютно в инфраструктурной области рынка, ставшая её подразделением компания Avigilon будет по-прежнему испытывать ценовое давление со стороны китайских конкурентов. Мощная система глобальных продаж, выстроенная канадцами, может оказаться бессильной против грубого демпинга. Впрочем, возможно, у новых хозяев Avigilon есть свои методы решения этой проблемы.

Количество показов: 144
Компания:  Avigilon

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