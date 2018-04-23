Motorola Solutions завершила приобретение компании Avigilon

Компания Motorola Solutions завершила процедуру приобретения компании Avigilon. Таким образом, закончен организационный процесс, который должен превратить компанию Motorola Solutions в одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения.

Теперь Avigilon становится подразделением компании Motorola Solutions. Её бывший президент Джеймс Хендерсон будет подчиняться Джеку Моллою, исполнительному вице-президенту компании Motorola Solutions по продажам и услугам в мировом масштабе. Акции компании Avigilon 2 апреля удалены с фондовой биржи Торонто.

Соглашение о покупке компании Avigilon компанией Motorola Solutions было заключено в начале февраля. Стоимость приобретаемой компании составила $1 млрд.

Компания Avigilon, штаб-квартира которой располагалась в Канаде, разрабатывала и производила системы видеонаблюдения, в том числе камеры, программное обеспечение и средства видеоаналитики, а также системы контроля доступа. По данным компании IHS Markit, она занимала восьмое место в мире по объёму продаж систем видеонаблюдения, занимая 2% мирового рынка.

Продукция Avigilon выпускается в США и Канаде. Основная масса её заказчиков работает в коммерческом и государственном секторе. Некоторые эксперты объясняют данную покупку желанием компании Motorola Solutions прочнее утвердиться на рынке госзаказа, а также муниципальных программ.

Богатство компании Avigilon, помимо всего прочего, составляют более 750 патентов, главным образом в сфере видеоналитики. Значительная их часть была приобретена вместе с компанией ObjectVideo, которая до этого занималась «рэкетом» по отношению к крупным производителям.

Именно возросшим спросом на видеоаналитику в системах общественной безопасности и в защите критически важных коммуникаций объясняет необходимость покупки Грег Браун, CEO компании Motorola Solutions. Глобальную партнёрскую программу Avigilon в компании Motorola Solutions называют «великолепной», а её сеть дистрибьюторов и системных интеграторов — «ценной». Всё это новые владельцы намерены использовать.

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Компания: Avigilon / ObjectVideo

