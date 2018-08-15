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Библи видеонаблюдения - 3
Газета "Security News" / Зарубежные новости по системам безопасности / Новости компаний

Motorola объединит центр управления с системой видеонаблюдения Avigilon Control Center


15.08.2018

Компания Motorola Solutions интегрирует программное обеспечение для управления системой видеонаблюдения Avigilon Control Center в свой продукт — систему CommandCentral Aware. Компания Avigilon была приобретена компанией Motorola Solutions весной 2018 года.

Система CommandCentral Aware является частью комплексного программного решения по организации центра, из которого организуется реагирование на экстренные ситуации или управление иными процессами. Она позволяет принимать звонки в службу 911 и координировать работу различных подразделений, которые обеспечивают реагирование на инцидент, ставший причиной такого звонка.

Операторы и аналитики, работающие с системой CommandCentral Aware, благодаря её интеграции с системой Avigilon Control Center получат единый источник для собираемой в реальном времени информации — видеоизображения, данных об инцидентах, карт и сведений о местонахождении подразделений реагирования.

«Мы сделали первый большой шаг в этой интеграции, которая добавит изображение от систем Avigilon в систему CommandCentral Aware, — сообщает Эндрю Синклер, главный менеджер и вице-президент подразделения Software Enterprise компании Motorola Solutions. — Аналитики командного центра получили возможность просматривать видеоизображение из системы Avigilon Control Center централизованно, в одном месте.

Теперь мы интегрируем в CommandCentral Aware видеоаналитику из системы Avigilon Control Center, основанную на искусственном интеллекте. За счёт этого видеонаблюдение из процесса реактивного мониторинга превращается в действие на опережение, при котором обнаруживается человек, автомобиль или иной объект, за которым следует понаблюдать».

С помощью видеоаналитики, реализованной в системе Avigilon Control Center, оператор системы CommandCentral Aware будет автоматически оповещаться о том, что обнаружено нестандартное поведение объекта. В результате оператор будет тратить меньше усилий на мониторинг и больше — на работу с теми, кто на месте реагирует на ситуации, требующие вмешательства.

Количество показов: 82
Компания:  Avigilon

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