Бизнесмены дают полиции доступ к камерам видеонаблюдения

Коммерческие компании помогают полиции города Флинт, штат Мичиган, развивать систему видеонаблюдения. Участвуя в этой программе, компания платит $990 за четыре камеры и $90 в месяц за их обслуживание, а за это даёт полиции доступ к камерам в реальном времени. В дополнение она получает информационные указатели и зелёный сигнальный фонарь.

Поддерживающая программу компания Sonitrol нашла поставщика камер и обеспечит веб-хостинг видеоданных, а также обслуживание и техподдержку оборудования. Изначально все компании города использовали видеонаблюдение, но оно строилось на разных платформах. Поставщик камер дал компании Sonitrol хорошую скидку и договорился, что все поставляемые в данном проекте камеры будут поддерживать единую платформу.

В марте начала выполняться пилотная программа, в которой участвуют пять компаний. К их камерам полиция уже имеет прямой доступ. Ещё 50 компаний ожидают, когда можно будет присоединиться к проекту.

Полиция получает доступ к камерам через Интернет и с мобильных устройств. Она сможет в реальном времени следить за происходящим. Проект назван C.A.T.T. Eye в честь имеющейся в департаменте полиции команды по работе с криминогенными районами. Образцом для него стала программа «Зелёный свет», которая реализуется в Детройте и позволила снизить число преступлений против коммерческих компаний города на 50%.

Программа по подключению бизнесменов Флинта к городской системе видеонаблюдения стала частью инициативы Flint Sprint, возникшей летом 2016 года. Её задача — поддержать город, переживший в 2014 году жесточайший кризис водоснабжения. После того, как вода стала подаваться в город не из Детройта, берущего её из озера Гурон, как раньше, а из речки Флинт, концентрация свинца в воде, поступающей в дома, поднялась до опасного уровня. Виной всему были свинцовые трубы.

После возврата к получению воды из Детройта её качество к началу 2017 года пришло в норму. Ведётся замена труб. Жителям придётся пить и использовать для купания только воду из бутылок, как минимум, до 2020 года.