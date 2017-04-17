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Газета "Security News" / Дайджест СМИ / Безопасный город

Бизнесмены дают полиции доступ к камерам видеонаблюдения


17.04.2017

Коммерческие компании помогают полиции города Флинт, штат Мичиган, развивать систему видеонаблюдения. Участвуя в этой программе, компания платит $990 за четыре камеры и $90 в месяц за их обслуживание, а за это даёт полиции доступ к камерам в реальном времени. В дополнение она получает информационные указатели и зелёный сигнальный фонарь.

Поддерживающая программу компания Sonitrol нашла поставщика камер и обеспечит веб-хостинг видеоданных, а также обслуживание и техподдержку оборудования. Изначально все компании города использовали видеонаблюдение, но оно строилось на разных платформах. Поставщик камер дал компании Sonitrol хорошую скидку и договорился, что все поставляемые в данном проекте камеры будут поддерживать единую платформу.

В марте начала выполняться пилотная программа, в которой участвуют пять компаний. К их камерам полиция уже имеет прямой доступ. Ещё 50 компаний ожидают, когда можно будет присоединиться к проекту.

Полиция получает доступ к камерам через Интернет и с мобильных устройств. Она сможет в реальном времени следить за происходящим. Проект назван C.A.T.T. Eye в честь имеющейся в департаменте полиции команды по работе с криминогенными районами. Образцом для него стала программа «Зелёный свет», которая реализуется в Детройте и позволила снизить число преступлений против коммерческих компаний города на 50%.

Программа по подключению бизнесменов Флинта к городской системе видеонаблюдения стала частью инициативы Flint Sprint, возникшей летом 2016 года. Её задача — поддержать город, переживший в 2014 году жесточайший кризис водоснабжения. После того, как вода стала подаваться в город не из Детройта, берущего её из озера Гурон, как раньше, а из речки Флинт, концентрация свинца в воде, поступающей в дома, поднялась до опасного уровня. Виной всему были свинцовые трубы.

После возврата к получению воды из Детройта её качество к началу 2017 года пришло в норму. Ведётся замена труб. Жителям придётся пить и использовать для купания только воду из бутылок, как минимум, до 2020 года.

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Передний край

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Hanwha Techwin выпускает IP-камеры серии Wisenet X на новом чипсете, с передовым функционалом

«Антитуман» — восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Антитуман - восстановление чёткости изображения в камере видеонаблюдения
Дождь, снег, туман и дым серьёзно осложняют работу системы видеонаблюдения и могут сделать изображение бесполезным. Минимизировать их воздействие и восстановить контрастность и чёткость картинки позволяет функция «Антитуман», которая реализована в уличных камерах компании Hanwha Techwin.

Multi-crop — трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Multi-crop - трансляция частей изображения с высоким разрешением и фреймрейтом
Избавится от лишней информации, которую может передавать камера видеонаблюдения, позволяет функция Multi-crop: в кадре можно задать прямоугольные участки, изображение которых будет транслироваться и записываться с повышенным разрешением и частотой.

Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
Расширение динамического диапазона до 150 дБ в камерах видеонаблюдения
В новых камерах серии Wisenet X от компании Hanwha Techwin аппаратная функция WDR основана на объединении четырёх, а не двух последовательных кадров. В результате достигается более глубокая проработка изображения, его высокое качество и информативность.

WiseStream — повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
WiseStream - повышение эффективности сжатия по алгоритму H.264 и H.265
Фирменная технология WiseStream от компании Hanwha Techwin применяется совместно с кодеком H.264 или H.265. Она обеспечивает более высокую степень сжатия изображения. Когда в кадре возникает движение, WiseStream сохраняет высокое качество изображения, а когда движение исчезает, — понижает битрейт.

Hallway View — видеонаблюдение для коридоров и вертикально вытянутых сцен
Hallway View
Оптимальный охват вертикально вытянутых сцен достигается в камерах торговой марки Samsung линеек Wisenet Q и Wisenet P от компании Hanwha Techwin с помощью функции Hallway View. При организации видеонаблюдения в коридорах, дверных проёмах и во многих других случаях эта функция позволяет не загружать кадр участками, не несущими информации.


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