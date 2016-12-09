Полицейские включают нательную камеру по своему усмотрению и хранят записи в облаке

Продолжается реализация крупнейшей в мире городской программы по оснащению полицейских нательными камерами. В Лондоне к середине 2017 года их должны выдать 22 тысячам офицеров полиции во всех 32 округах города. На днях Metropolitan Police Service («Городская служба полиции») Лондона сообщила, что для облачного хранения видеозаписей, получаемых с камер, будут использоваться дата-центры от компании Microsoft.

Размещение нательных камер началось в октябре. К настоящему времени их носят 3500 полицейских Лондона. Это изделия Axon Body 2 от компании TASER, которая хорошо известна среди полицейских многих стран как производитель электрошокеров для силовых ведомств. Такая камера может записывать изображение в течение 12 часов. Когда полицейский возвращается со смены, он ставит камеру на док-станцию, через которую видеозапись автоматически перегружается на облачную платформу Microsoft Azure.

При этом офицер принимает решение о ценности полученных им материалов и указывает для них нечто вроде категории. Если он считает, что ничего примечательного в кадр не попало, то запись будет автоматически уничтожена через 31 день. Однако, если полицейский рассматривает запись как возможное свидетельство при каком-либо разбирательстве, она может храниться неограниченное время.

Полицейскому в Лондоне даётся право в определённых случаях решать, вести ли запись. Например, если он находится в чьём-то жилище, и на запись могут попасть обнажённые люди, целесообразно не включать камеру. Однако, если страж порядка считает, что ситуация требует ведения записи, то он вправе всё равно включить своё устройство.

Если человек, которого полицейский остановил для проверки личности, не хочет попадать на видеозапись, он может попросить его не включать камеру. Однако полицейский вправе принять при этом любое решение. Гражданин, который попал в кадр нательной камеры полицейского, может подать официальный запрос на просмотр записей.

Несмотря на то, что хостинг для записей обеспечивает Microsoft, управление ими производится с помощью ПО от компании TASER.

Тот факт, что Microsoft — американская компания, вызывает у английской общественности вопросы. Правительство США недавно потребовало от Microsoft перенести в страну данные облачной почтовой службы Outlook.com, которые хранятся на серверах в Ирландии. И хотя суд принял решение по этому делу в пользу Microsoft, перспектива того, что Минюст США будет пытаться заполучить ещё какие-либо данные из-за границы, сохраняется.